Унаслідок ранкових ракетних ударів по Україні постраждали 13 людей
В Україні внаслідок ракетних обстрілів 31 жовтня постраждали 13 людей
Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає Укрінформ.
"На цей момент ми маємо 13 осіб, яких було травмовано внаслідок сьогоднішніх атак РФ. І ми, звичайно, будемо разом із СБУ, з прокуратурою встановлювати ті збитки і фіксувати ті злочини, які були скоєні сьогодні на території нашої країни", - сказав Клименко.
- За даними прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, 31 жовтня російськими ракетами та дронами було пошкоджено 18 об'єктів у 10 регіонах.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.35
Купівля 39.35Продаж 40.04
-
EUR
Купівля 38.47Продаж 39.31
- Актуальне
- Важливе