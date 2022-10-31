Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає Укрінформ.

"На цей момент ми маємо 13 осіб, яких було травмовано внаслідок сьогоднішніх атак РФ. І ми, звичайно, будемо разом із СБУ, з прокуратурою встановлювати ті збитки і фіксувати ті злочини, які були скоєні сьогодні на території нашої країни", - сказав Клименко.

За даними прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, 31 жовтня російськими ракетами та дронами було пошкоджено 18 об'єктів у 10 регіонах.

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