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Ексклюзив

Україні потрібно розв'язати питання ПВК, закон їх не забороняє, - керівник Омега Консалтинг Кебкало

19 січня, 2024 п'ятниця
18:33
Війна з Росією Військовий на Донбасі

Андрій Кебкало, керівник компанії "Омега Консалтинг Груп", аргументує, чому ПВК не є незаконними збройними формуваннями, як вони відрізняються від державних силових структур та які кроки потрібно зробити для їх визнання та регулювання

Про це він розповів у етері Еспресо.

"У цивілізованих країнах, я не хочу нікого образити, навіть думки не виникає, що приватна військова компанія може підпорядковуватися якомусь олігарху чи працювати в інтересах приватних осіб і намагатися усунути владу", - наголосив він.

Кебкало навів приклад американської приватної військової компанії Academi, яка до лютого 2009 року була відома як Blackwater. Керівнику Еріку Прінсу навіть не спало б на думку розвернути ПВК проти влади, сказав він.

"Це не моя проблема, що у нас силові структури дозволяють, щоб в Україні були якісь незаконні збройні формування і вони могли заходити на підприємства. Тобто приватна військова компанія десь зареєстрована, тобто це юридична особа, це вже не можна розглядати як незаконне угруповання, бо є реєстрація", - пояснив керівник компанії "Омега Консалтинг".

Другим важливим моментом є наш менталітет: "Люди, які нічого не скоїли - їм нічого боятися. Подивіться на події 2014 року: людям не сподобалось те, що відбувалось у країні, люди встали, вони застосували силу й усунули владу. Ми цього досягли завдяки населенню, а не ПВК".

За його словами, в Україні немає лобіста, який би зібрав робочу групу для обговорення питання створення ПВК.

"Усі ці розмови про те, що приватні військові компанії заборонені в Україні - вони безпідставні, нема закону України про заборону приватних військових компаній, у нас зараз повномасштабна війна і якщо у нас є такі нагальні питання, на мою думку, треба зібрати робочу групу, поспілкуватись і я впевнений, що ми змогли б знайти рішення. Але як це зробити я не знаю, бо я писав Зеленському, Умерову, Залужному, Кулебі, відповіді на мої листи нема", - підсумував Кебкало.

  • Засновник першої в Україні приватної військової компанії, директор "Омега Консалтинг Груп" Андрій Кебкало вважає, що наша країна може й не залучати іноземні приватні військові компанії, адже у нас є свої ПВК. 
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