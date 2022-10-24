Україні потрібно виробляти політичну позицію про післявоєнний статус Криму, - ексзаступниця міністра оборони Фролова
Час проговорювати та виробляти офіційну політичну позицію щодо того, який статус буде в Криму після закінчення війни та повернення контролю над ним
Про це в ефірі Еспресо заявила ексзаступниця міністра оборони Аліна Фролова.
"Експерти погоджуються з тим, що Крим має бути національною автономією кримських татар. Україна до цього рухається, були прийняті відповідні закони щодо корінних народів Криму. Така "корява" автономія Криму, яка існує зараз - визначена в Конституції і була нав'язана РФ після СРСР", - вважає вона.
На думку Фролової, це був шантаж Росії, яка вимагала саме такого статусу Криму.
"Таким чином РФ закладала бомбу під наш суверенітет. Щоб прибрати таку автономію - треба відсутність воєнного часу, щоб внести зміни в Конституцію. Я думаю, що дійсно час проговорювати та виробляти офіційну політичну позицію. Треба заявляти про те, яким буде статус Криму або який статус ми хочемо отримати і таким чином наближати зміни", - підсумувала ексчиновниця.
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