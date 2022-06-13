Про це сказав голова Національної поліції Ігор Клименко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, Україна правильно ухвалила рішення щодо озброєння громадян на початку повномасштабної війни Росії проти України, оскільки це дозволило зупинити ворога.

"Так ось, все спочатку треба повернути на склади, облікувати або підірвати, як це роблять вибухотехніки, а потім вже повертатися до питання володіння зброєю. Тобто, насамперед ми маємо облікувати всю зброю, яка є на сьогодні у наших громадян", - сказав Клименко.

За його даними, від початку повномашстбаних бойових дій із незаконного обігу лише співробітники карного розшуку вилучили понад тисячу одиниць вогнепальної зброї, понад 100 гранатометів та 350 тисяч боєприпасів.

"Тисячі одиниць зброї на руках можуть становити загрозу життю мирних та законослухняних громадян", - наголосив голова Нацполіції.

Нагадаємо, за перший тиждень після широкомасштабного вторгнення Росії до ТрО приєдналося понад 100 тисяч людей.

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