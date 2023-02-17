Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Багато хто чекав на це оновлення. Зараз тестую бета iOS 16.4. Там з‘явилися нові фішки для української клавіатури", - ідеться в повідомленні.

Так на новій українській клавіатурі тепер доступний "предективний ввід" тексту. Під час нього гаджет у процесі набору пропонує користувачу варіанти закінчення слів і фраз. Також з'явиться функція "ковзання": український текст можна буде набирати, просто свайпаючи пальцем по екрану.

"За кілька тижнів чекайте на всіх девайсах Apple. Українізація триває", - написав Федоров.