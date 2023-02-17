"Українізація триває": Apple додасть нові функції для української клавіатури на iOS
Компанія Apple додасть нові функції для української клавіатури на iOS, які за кілька тижнів з'являться на всіх телефонах бренду
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Багато хто чекав на це оновлення. Зараз тестую бета iOS 16.4. Там з‘явилися нові фішки для української клавіатури", - ідеться в повідомленні.
Так на новій українській клавіатурі тепер доступний "предективний ввід" тексту. Під час нього гаджет у процесі набору пропонує користувачу варіанти закінчення слів і фраз. Також з'явиться функція "ковзання": український текст можна буде набирати, просто свайпаючи пальцем по екрану.
"За кілька тижнів чекайте на всіх девайсах Apple. Українізація триває", - написав Федоров.
- 27 грудня 2022 року американська компанія Apple, яка в березні 2022 року заявила про вихід з російського ринку, заборонила підтримку кількох функцій для своїх пристроїв на території РФ.
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