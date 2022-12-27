Компанія Apple перестала підтримувати деякі функції для своїх пристроїв на території РФ
Американська компанія Apple, яка в березні 2022 року заявила про вихід з російського ринку, заборонила підтримку кількох функцій для своїх пристроїв на території РФ
Про це повідомляють росЗМІ.
Зазначають, що місцеві оператори не змогли домовитися з Apple щодо підтримки VoLTE та VoWiFi на своїх мережах для телефонів iPhone 14. Саме ці дві функції покращують якість зв'язку. Зокрема за допомогою VoLTE здійснювалося понад 60% голосового трафіку на території Росії. Відтепер же в країні-агресорці на пристроях цієї моделі не доступна високоякісна передача голосу. Також роздача інтернету вимагатиме ручного налаштування.
Деякі продавці електроніки в Росії кажуть, що відключення важливих функції впливає на цінність смартфонів Apple. Водночас вони вважають, що через високу лояльність до бренду відсутність VoLTE та VoWiFi не позначиться на попиті.
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