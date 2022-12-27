Компанія Apple перестала підтримувати деякі функції для своїх пристроїв на території РФ

Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначають, що місцеві оператори не змогли домовитися з Apple щодо підтримки VoLTE та VoWiFi на своїх мережах для телефонів iPhone 14. Саме ці дві функції покращують якість зв'язку. Зокрема за допомогою VoLTE здійснювалося понад 60% голосового трафіку на території Росії. Відтепер же в країні-агресорці на пристроях цієї моделі не доступна високоякісна передача голосу. Також роздача інтернету вимагатиме ручного налаштування.

Деякі продавці електроніки в Росії кажуть, що відключення важливих функції впливає на цінність смартфонів Apple. Водночас вони вважають, що через високу лояльність до бренду відсутність VoLTE та VoWiFi не позначиться на попиті.

1 березня компанія Apple зупинила продажі всіх продуктів у Російській Федерації та обмежила Apple Pay та інші послуги за вторгнення РФ в Україну.

9 березня стало відомо, що на території РФ більше не доступний сервіс Apple Pay, а також PlayStation Store.

Згодом Apple Pay заборонив додавати нові російські картки "Мир" і розраховуватися з уже доданих.

15 квітня з App Store видалили застосунок російського Альфа-Банку.

Пізніше з магазину зникли також застосунок соцмережі "ВКонтакте" та його додатки, як-от VK Музика, VK Кліпи та VK Месенджер.