Українка Геращенко перемогла на турнірі зі стрибків у висоту
Українська легкоатлетка Ірина Геращенко здобула перемогу на турнірі в італійському Удіне
Про це повідомляє "Трибуна".
Ірина Геращенко тріумфувала на змаганнях зі стрибків у висоту в приміщенні. У переможній спробі українка показала результат 1,93 м.
Срібло на турнірі в італійському Удіне здобула чемпіонка світу-2022 Елеанор Паттерсон. Бронзу завоювала Ерін Шоу.
Для Геращенко це друге золото сезону. Вона стала першою на турнірі у французькому Нанті.
Udin Jump Development
Стрибки у висоту. Жінки
9 лютого
1. Ірина Геращенко (Україна) - 1,93 м
2. Елеанор Паттерсон (Австралія) - 1,93 м
3. Ерін Шоу (Австралія) - 1,90 м
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