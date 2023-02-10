Українка Геращенко перемогла на турнірі зі стрибків у висоту

Про це повідомляє "Трибуна".

Ірина Геращенко тріумфувала на змаганнях зі стрибків у висоту в приміщенні. У переможній спробі українка показала результат 1,93 м.

Срібло на турнірі в італійському Удіне здобула чемпіонка світу-2022 Елеанор Паттерсон. Бронзу завоювала Ерін Шоу.

Для Геращенко це друге золото сезону. Вона стала першою на турнірі у французькому Нанті.

Udin Jump Development

Стрибки у висоту. Жінки

9 лютого

1. Ірина Геращенко (Україна) - 1,93 м

2. Елеанор Паттерсон (Австралія) - 1,93 м

3. Ерін Шоу (Австралія) - 1,90 м