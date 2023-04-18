Українка Конотоп з рекордом здобула золото ЧЄ з важкої атлетики

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Єревані Конотоп оновила одразу три рекорди Європи - у ривку (106 кг), поштовху (129 кг) та сумі двох вправ (235 кг). Це дозволило українці переконливо здобути золоту медаль ЧЄ-2023. Ще одна представниця України Надія Шпилька із сумою 207 кг виграла бронзу. Срібло отримала бельгійка Ніна Стеркс - 209 кг.

Загалом збірна України здобула на чемпіонаті Європи у Вірменії чотири нагороди. раніше срібло у вазі до 55 кг виграла Світлана Самуляк, а Ангеліна Ломачинська стала третьою у категорії до 49 кг.

22-річна Каміла Конотоп стала чемпіонкою Європи вдруге у кар'єрі.

ЧЄ-2023 з важкої атлетики

Жінки, до 59 кг

17 квітня

Єреван, Вірменія

1. Каміла Конотоп (Україна) - 235 кг (106 кг ривок + 129 кг поштовх)

2. Ніна Стеркс (Бельгія) - 209 (93+116)

3. Надія Шпилька (Україна) - 207 (93+114)