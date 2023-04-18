Українка Конотоп з рекордом здобула золото ЧЄ з важкої атлетики
Українська важкоатлетка Каміла Конотоп здобула золото чемпіонату Європи та встановила новий континентальний рекорд у категорії до 59 кг
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Єревані Конотоп оновила одразу три рекорди Європи - у ривку (106 кг), поштовху (129 кг) та сумі двох вправ (235 кг). Це дозволило українці переконливо здобути золоту медаль ЧЄ-2023. Ще одна представниця України Надія Шпилька із сумою 207 кг виграла бронзу. Срібло отримала бельгійка Ніна Стеркс - 209 кг.
Загалом збірна України здобула на чемпіонаті Європи у Вірменії чотири нагороди. раніше срібло у вазі до 55 кг виграла Світлана Самуляк, а Ангеліна Ломачинська стала третьою у категорії до 49 кг.
22-річна Каміла Конотоп стала чемпіонкою Європи вдруге у кар'єрі.
ЧЄ-2023 з важкої атлетики
Жінки, до 59 кг
17 квітня
Єреван, Вірменія
1. Каміла Конотоп (Україна) - 235 кг (106 кг ривок + 129 кг поштовх)
2. Ніна Стеркс (Бельгія) - 209 (93+116)
3. Надія Шпилька (Україна) - 207 (93+114)
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