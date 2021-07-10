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Українка Магучіх виграла золото ЧЄ та побила рекорд, який встановили ще до її народження

10 липня, 2021 субота
21:27
Спорт Ярослава Магучіх

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золоту медаль молодіжного чемпіонату Європи у стрибках у висоту та побила рекорд турніру, який тримався з 1999 року

Про це повідомляє European Athletics. 

Ярослава Магучіх здобула перемогу на молодіжному чемпіонаті Європи (U23) у Талліні (Естонія). 

19-річна українка взяла висоту 2.00 м та побила рекорд турніру, який росіянка Світлана Лапіна встановила ще у 1999 році - 1.98 м. 

Це вже третя перемога Ярослави Магучіх на юнацьких та молодіжних ЧЄ, раніше вона виграла континентальну першість у вікових категоріях до 18 та 20 років у 2018 та 2019 роках. 

Також Магучіх є віцечемпіонкою світу серед дорослих. 
 

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рекорд
Олімпіада-2020
легка атлетика
стрибки у висоту
Ярослава Магучіх
першість Європи
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