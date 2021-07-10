Українка Магучіх виграла золото ЧЄ та побила рекорд, який встановили ще до її народження
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золоту медаль молодіжного чемпіонату Європи у стрибках у висоту та побила рекорд турніру, який тримався з 1999 року
Про це повідомляє European Athletics.
Ярослава Магучіх здобула перемогу на молодіжному чемпіонаті Європи (U23) у Талліні (Естонія).
19-річна українка взяла висоту 2.00 м та побила рекорд турніру, який росіянка Світлана Лапіна встановила ще у 1999 році - 1.98 м.
Це вже третя перемога Ярослави Магучіх на юнацьких та молодіжних ЧЄ, раніше вона виграла континентальну першість у вікових категоріях до 18 та 20 років у 2018 та 2019 роках.
Також Магучіх є віцечемпіонкою світу серед дорослих.
- Нагадаємо, 4 липня Ярослава Магучіх перемогла у змаганнях зі стрибків у висоту на етапі "Діамантової ліги" у Стокгольмі з найкращим результатом сезону в світі - 2.03 м.
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