Українка Магучіх виграла золото ЧЄ та побила рекорд, який встановили ще до її народження

Про це повідомляє European Athletics.

Ярослава Магучіх здобула перемогу на молодіжному чемпіонаті Європи (U23) у Талліні (Естонія).

19-річна українка взяла висоту 2.00 м та побила рекорд турніру, який росіянка Світлана Лапіна встановила ще у 1999 році - 1.98 м.

Це вже третя перемога Ярослави Магучіх на юнацьких та молодіжних ЧЄ, раніше вона виграла континентальну першість у вікових категоріях до 18 та 20 років у 2018 та 2019 роках.

Також Магучіх є віцечемпіонкою світу серед дорослих.

