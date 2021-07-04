Українка Магучіх виграла етап "Діамантової ліги" з найкращим результатом сезону в світі

Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України у facebook.

У неділю, 4 липня, у Стокгольмі (Швеція) відбувається п'ятий етап "Діамантової ліги". Ярослава Магучіх виграла змагання у стрибках у висоту з результатом 2,03 м. Результат українки став найкращим у нинішньому сезоні у світі. Вона покращила досягнення американки Вашті Каннінгем - 2,02 м.

Інша українка - Анна Рижикова - виграла бронзу в бігу з бар'єрами на 400 м. Вона встановила на цій дистанції новий рекорд України - 52,96 сек.



Ще одна представниця збірної України - Марина Бех-Романчук - стала третьою у стрибках в довжину - 6.79 м.

Діамантова ліга

4 липня

Жінки

Стрибки у висоту

1. Ярослава Магучіх (Україна) - 2,03

2. Нікола Макдермотт (Австралія) - 2,01

3. Елеанор Паттерсон (Австралія) - 1,96

4. Ірина Геращенко (Україна) - 1,96