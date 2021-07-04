Українка Магучіх виграла етап "Діамантової ліги" з найкращим результатом сезону в світі
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла у змаганнях зі стрибків у висоту на етапі "Діамантової ліги" у Стокгольмі з найкращим результатом сезону в світі
Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України у facebook.
У неділю, 4 липня, у Стокгольмі (Швеція) відбувається п'ятий етап "Діамантової ліги". Ярослава Магучіх виграла змагання у стрибках у висоту з результатом 2,03 м. Результат українки став найкращим у нинішньому сезоні у світі. Вона покращила досягнення американки Вашті Каннінгем - 2,02 м.
Інша українка - Анна Рижикова - виграла бронзу в бігу з бар'єрами на 400 м. Вона встановила на цій дистанції новий рекорд України - 52,96 сек.
Ще одна представниця збірної України - Марина Бех-Романчук - стала третьою у стрибках в довжину - 6.79 м.
Діамантова ліга
4 липня
Жінки
Стрибки у висоту
1. Ярослава Магучіх (Україна) - 2,03
2. Нікола Макдермотт (Австралія) - 2,01
3. Елеанор Паттерсон (Австралія) - 1,96
4. Ірина Геращенко (Україна) - 1,96
- Нагадаємо, 7 березня Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи у стрибках у висоту, а ще одна наша легкоатлетика - Ірина Геращенко – здобула срібло.
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