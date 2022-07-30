Про це повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій - УЄФА.

Асистентками Катерини Монзуль будуть українка Марина Стрілецька та полька Пауліна Барановська, четвертим арбітром - Стефані Фраппарт з Франції.

Монзуль стане першою українкою, яка судитиме фінал жіночого Євро. Раніше українка працювала на фіналі жіночої Ліги чемпіонів-2014, трьох чемпіонатах світу серед жінок, а у 2015 році судила фінал ЧС. Також вона з 2016 року судить матчі чоловічого чемпіонату України у прем'єр-лізі.

Фінал Євро-2022 відбудеться 31 липня у Лондоні на стадіоні "Вемблі" та розпочнеться о 19:00 за київським часом.

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