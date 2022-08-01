Про це повідомляє Еспресо.TV.

Монзуль вперше у кар'єрі працювала головним арбітром фіналу Євро. Матч відбувся у Лондоні на стадіоні "Вемблі" та завершився перемогою Англії над Німеччиною з рахунком 2:1 у додатковий час.

Англія вперше в історії виграла чемпіонат Європи та взагалі великий турнір.

Катерина Монзуль стала першою українкою, яка судила фінал жіночого Євро. Раніше українка працювала на фіналі жіночої Ліги чемпіонів - 2014, трьох чемпіонатах світу серед жінок, а у 2015 році судила фінал ЧС. Також вона з 2016 року судить матчі чоловічого чемпіонату України у прем'єр-лізі.

Євро-2022

Жінки. Фінал

31 липня

Англія - Німеччина 2:1

Голи: Тун, 62, Келлі, 111 - Магуль, 79

30 липня УЄФА призначив Катерину Монзуль рефері фінальної гри жіночого чемпіонату Європи між Англією та Німеччиною.

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