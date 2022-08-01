Українка Монзуль відсудила фінал Євро-2022
Українка Катерина Монзуль відсудила фінальний матч жіночого чемпіонату Європи, у якому Англія перемогла Німеччину
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Монзуль вперше у кар'єрі працювала головним арбітром фіналу Євро. Матч відбувся у Лондоні на стадіоні "Вемблі" та завершився перемогою Англії над Німеччиною з рахунком 2:1 у додатковий час.
Англія вперше в історії виграла чемпіонат Європи та взагалі великий турнір.
Катерина Монзуль стала першою українкою, яка судила фінал жіночого Євро. Раніше українка працювала на фіналі жіночої Ліги чемпіонів - 2014, трьох чемпіонатах світу серед жінок, а у 2015 році судила фінал ЧС. Також вона з 2016 року судить матчі чоловічого чемпіонату України у прем'єр-лізі.
Євро-2022
Жінки. Фінал
31 липня
Англія - Німеччина 2:1
Голи: Тун, 62, Келлі, 111 - Магуль, 79
- 30 липня УЄФА призначив Катерину Монзуль рефері фінальної гри жіночого чемпіонату Європи між Англією та Німеччиною.
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