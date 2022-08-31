Українки Костюк та Калініна вийшли до другого кола US Open
Українські тенісистки Марта Костюк та Ангеліна Калініна перемогли у першому раунді відкритого чемпіонату США
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ангеліна Калініна, яка займає у світовому рейтингу 45 місце, у 1/64 фіналу перемогла американку Бернарду Перу (45) - 6:4, 6:4. У наступному колі українка зіграє проти дворазової переможниці Вімблдону Петри Квітової з Чехії.
Марта Костюк (65) також у двох сетах переграла єгиптянку Маяр Шериф (63) - 7:6 (7:2), 6:4.
Ще одна українка Леся Цуренко (87) програла четвертій ракетці світу Паулі Бадосі з Іспанії - 6:3, 6:7 (4:7), 3:6.
Раніше боротьбу на турнірі Grand Slam у Нью-Йорку припинила українка Даяна Ястермська (86), а Дар'я Снігур (124) сенсаційно перемогла екс першу ракетку світу Сімону Халеп з Румунії та вийшла до другого кола.
US Open
Нью-Йорк, США
Жінки
Перше коло
Ангеліна Калініна (Україна) – Бернарда Пера (США) - 6:4, 6:4
Марта Костюк (Україна) - Маяр Шериф (Єгипет) - 7:6 (7:2), 6:4
Леся Цуренко (Україна) - Паула Бадоса (Іспанія) 6:3, 6:7 (4:7), 3:6
- 30 серпня на US Open Дар'я Снігур здолала в трьох сетах Сімону Халеп.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.48
Купівля 39.48Продаж 40.29
-
EUR
Купівля 39.4Продаж 40.42
- Актуальне
- Важливе