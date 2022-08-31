English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Спорт Українки Костюк та Калініна вийшли до другого кола US Open

Українки Костюк та Калініна вийшли до другого кола US Open

31 серпня, 2022 середа
06:51
Спорт Марта Костюк

Українські тенісистки Марта Костюк та Ангеліна Калініна перемогли у першому раунді відкритого чемпіонату США

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Ангеліна Калініна, яка займає у світовому рейтингу 45 місце, у 1/64 фіналу перемогла американку Бернарду Перу (45) - 6:4, 6:4. У наступному колі українка зіграє проти дворазової переможниці Вімблдону Петри Квітової з Чехії.

Марта Костюк (65) також у двох сетах переграла єгиптянку Маяр Шериф (63) - 7:6 (7:2), 6:4.

Ще одна українка Леся Цуренко (87) програла четвертій ракетці світу Паулі Бадосі з Іспанії - 6:3, 6:7 (4:7), 3:6. 

Раніше боротьбу на турнірі Grand Slam у Нью-Йорку припинила українка Даяна Ястермська (86), а Дар'я Снігур (124) сенсаційно перемогла екс першу ракетку світу Сімону Халеп з Румунії та вийшла до другого кола.   

US Open

Нью-Йорк, США

Жінки

Перше коло

Ангеліна Калініна (Україна) – Бернарда Пера (США) - 6:4, 6:4

Марта Костюк (Україна) - Маяр Шериф (Єгипет) - 7:6 (7:2), 6:4

Леся Цуренко (Україна) - Паула Бадоса (Іспанія)  6:3, 6:7 (4:7), 3:6 

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

теніс
Читайте також:
окупанти орки танк рф
28 серпня, 2022 неділя
Намагались схилити до співпраці: окупанти зґвалтували виховательку, а коли вона звернулась до "поліції", її викрали й вбили, - журналіст Буткевич
путін, шойгу
29 серпня, 2022 понедiлок
Британська розвідка дізналася, як покарали Шойгу за невдачі у війні з Україною
ураження Антонівський міст ефір Згурця 19.07.22
29 серпня, 2022 понедiлок
У Херсоні уразили баржі біля Антонівського мосту
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.48
    Купівля 39.48
    Продаж 40.29
  • EUR
    Купівля 39.4
    Продаж 40.42
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
31 серпня
06:27
Сергій Кирієнко
У Держдепі назвали, хто в РФ відповідає за "референдуми" в Україні
06:23
Джо Байден
Байден відреагував на смерть Горбачова
05:59
Сумщина, російські обстріли
Росіяни обстріляли 3 громади Сумщини. Зафіксовано 133 прильоти
05:55
ЮНІСЕФ
Україні отримає понад 1,5 млн доз різних вакцин і 30 автівок від ЮНІСЕФ
05:27
NASA місія “Артеміда 1”
NASA спробує здійснити тестовий запуск ракети в рамках першої за 50 років місії на Місяць 3 вересня
04:33
Крим, Саки, Новофедорівка, вибух, пожежа, удар
Зеленський заявив, що ЗСУ знищуватимуть склади, штаби та техніку росіян у Криму
03:41
військовослужбовець ЗСУ
117 вбитих, 9 танків, 3 РСЗВ "Град" та 4 склади: росіяни несуть суттєві втрати на Півдні України
03:33
Ілюстрація. Авіудар
В ОК "Півдні" попередили українців, що загроза авіаударів залишається актуальною
03:27
Антонівський міст
ЗСУ масштабно обстрілюють окупантів на Півдні: вдарили по 4 мостах та 4 пунктах управління російських військ
03:20
російський окупант
Окупанти деморалізовані, але чинять опір, - ОК "Південь" розповіло про ситуацію на фронті
02:02
На фото Дмитро Кулеба
Громадяни Білорусі повинні потрапити під візові обмеження ЄС, - Кулеба
01:36
Реджеп Таїп Ердоган
Греція кинула виклик НАТО, - Ердоган звинуватив греків у провокативних діях
00:55
Безпілотник "Форпост"
Над Херсонщиною збито російський безпілотник "Форпост"
00:39
Польща подвоїть витрати на оборону, - Матеуш Моравецький
00:34
Харків. Ілюстрація
Росіяни обстріляли центр Харкова, є поранені, - Терехов
00:25
Іранські безпілотники - ілюстративне фото
У Білому домі офіційно заявили, що Іран передав Росії безпілотники
00:16
Дмитро Пєсков
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 30 серпня
00:12
На фото Дмитро Кулеба
"Прийде день, коли лідер Росії стане на коліна перед пам’ятником жертвам російської агресії", - Дмитро Кулеба
00:01
Урсула фон дер Ляєн
Газосховища ЄС заповнені на 80 відсотків, - Урсула фон дер Ляєн
2022, вiвторок
30 серпня
23:48
Михайло Горбачов
Помер Михайло Горбачов
23:18
Ексклюзив
Микола Княжицький
Закон про медіа виписаний недосконало, нам доведеться його виправляти, - нардеп Княжицький
23:13
Енергодар, Запорізька АЕС
Окупанти заявляють, що місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС розрахована лише на один день
23:06
Естонія
"Важливо збільшити швидкість надання військової допомоги Україні": Естонія готова тренувати українських військових у межах майбутньої місії ЄС
23:04
Дитсадок “Entdeckerland”
У Німеччині була спроба підпалу дитсадка, у який ходять діти з України
22:43
Північний потік газ
Профілактичний огляд. Газпром зупинить роботу Північного потоку з 31 серпня по 3 вересня
22:40
Крістін Ламбрехт
Ми досягаємо меж. У МЗС Німеччини кажуть, що вичерпали склади зброї для постачання в Україну
22:28
"Сподіваюся, що місія МАГАТЕ зможе почати свою роботу": Зеленський прокоментував ситуацію на ЗАЕС
22:15
Газпром
Газпром припинив постачання газу до Франції
22:07
Аналітика
Сергій Згурець
Ракети HARM розчищають небо для роботи нашої авіації, а на Півдні ЗСУ влучають по ворожих цілях так гучно, що наслідки видно навіть з космосу. Колонка Сергія Згурця
21:58
Новий реактивний байрактар
Виробник Bayraktar презентував новий реактивний безпілотник, який виготовлятимуть в Україні
21:50
ракетні удари
В окупованому Бериславі на Херсонщині вибухають військові склади росіян
21:50
Кулеба зустрівся з главою МЗС Франції
Санкції проти РФ та місія МАГАТЕ: Кулеба зустрівся з главою МЗС Франції
21:40
Михайло Подоляк
"Для України життя громадян – безумовний пріоритет": Подоляк заявив про розробку евакуаційних маршрутів для мешканців Криму на час деокупації
21:31
Богдан Ауреску
Ми повинні покінчити з будь-якою залежністю від Росії, - глава МЗС Румунії
21:25
Хімлабораторія
Німецьку фірму запідозрили у постачанні в Росію компонентів для бойової отрути Новічок
21:23
Сергій Марченко
$4,6 млрд. У серпні Україна отримала рекордний місячний обсяг зовнішньої фінансової допомоги
21:03
Одеса
ЮНЕСКО підтримує включення Одеси до списку Світової культурної спадщини
20:59
Армія Тайваню вперше відкрила вогонь по китайських безпілотниках
20:39
США та Україна
У Байдена розповіли, що надана Україні зброя призначена для контрнаступу на Півдні, - CNN
20:38
Інфографіка
АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV