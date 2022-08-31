Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ангеліна Калініна, яка займає у світовому рейтингу 45 місце, у 1/64 фіналу перемогла американку Бернарду Перу (45) - 6:4, 6:4. У наступному колі українка зіграє проти дворазової переможниці Вімблдону Петри Квітової з Чехії.

Марта Костюк (65) також у двох сетах переграла єгиптянку Маяр Шериф (63) - 7:6 (7:2), 6:4.

Ще одна українка Леся Цуренко (87) програла четвертій ракетці світу Паулі Бадосі з Іспанії - 6:3, 6:7 (4:7), 3:6.

Раніше боротьбу на турнірі Grand Slam у Нью-Йорку припинила українка Даяна Ястермська (86), а Дар'я Снігур (124) сенсаційно перемогла екс першу ракетку світу Сімону Халеп з Румунії та вийшла до другого кола.

US Open

Нью-Йорк, США

Жінки

Перше коло

Ангеліна Калініна (Україна) – Бернарда Пера (США) - 6:4, 6:4

Марта Костюк (Україна) - Маяр Шериф (Єгипет) - 7:6 (7:2), 6:4

Леся Цуренко (Україна) - Паула Бадоса (Іспанія) 6:3, 6:7 (4:7), 3:6

30 серпня на US Open Дар'я Снігур здолала в трьох сетах Сімону Халеп.

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