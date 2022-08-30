Українська тенісистка Дарія Снігур сенсаційно вибила з US Open експершу ракетку світу
20-річна киянка, яка пробилась в основну сітку з кваліфікації, здолала в трьох сетах сьому сіяну Сімону Халеп із Румунії
Про це повідомляє BTU.
Українська тенісистка провела перший матч в основі турніру Великого Шолома та вперше зіграла проти тенісистки топ-10.
У стартовому сеті, який тривав 30 хвилин, українка змогла реалізувати три брейк-поїнти з дев'яти зароблених та програла один гейм на своїй подачі. Другий сет тривав лише 23 хвилини і румунка реалізувавши всі три свої брейк-поінти, оформила Снігур "бублик".
У вирішальному сеті українка зробила брейк у першому геймі та потім оформила ще один у п'ятому геймі (4:1). У сьомому геймі Снігур не змогла подати на матч, а в наступному геймі втратила два матчболи на подачі Халеп (рахунок був 15-40). Після цього українка відігралася з рахунку 0-30 на своїй подачі та реалізувала наступний матчбол.
У наступному раунді Дарія Снігур зустрінеться з Ребеккою Маріно (№106 WTA), яка у першому колі обіграла польку Магдалену Френх (№103 WTA).
US Open, жінки, 1-й раунд
Дарія Снігур (Україна, Q) - Сімона Халеп (Румунія, 7) 6:2, 0:6, 6:4
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