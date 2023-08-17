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Українки просять уряд дозволити продаж засобів екстреної контрацепції без рецепта

17 серпня, 2023 четвер
14:03
Суспільство пігулки

Уряд просять забезпечити безрецептурний продаж препаратів екстреної контрацепції, адже перешкоди в їх отриманні призведуть до збільшення кількості абортів

Відповідна петиція на сайті Кабміну набрала необхідну для розгляду кількість голосів (25 тис.).

Авторка петиції, Анна Туманян, стверджує, що відпуск препаратів екстреної контрацепції за рецептом є порушенням репродуктивних прав жінок.

"Обов'язкова консультація лікаря для отримання рецепта затримує час прийому препаратів і робить їх менш ефективними. Також через релігійність, некомпетентність деяких лікарів жінка взагалі може не отримати рецепт, а часу на пошук іншого лікаря вже не буде", - вказує авторка звернення.

За її словами, цей препарат є ефективним і безпечним.

"Перешкоди в отриманні препаратів ЕК призведуть до збільшення кількості абортів, народження небажаних дітей, страждань жінок і дітей. Негативні наслідки від можливого неправильного застосування ЕК значно менші ніж від небажаної вагітності", - йдеться у тексті петиції.

Авторка звернення посилається на досвід європейських країн, де здебільшого препарати екстреної контрацепції продають без рецепта.

"Введення рецептів на ЕК в Україні – це ознака некомпетентності, можливо, релігійної упередженості людей, відповідальних за статус цих препаратів. Просимо уряд світської демократичної України забезпечити дотримання репродуктивних прав українок", - наголосила жінка.

  • З 1 квітня низку препаратів в Україні продають виключно за рецептом. До переліку потрапив засіб екстреної контрацепції "Постинор", який потрібно приймати не пізніше ніж за добу після незахищеного статевого акту.
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