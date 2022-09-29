Українки створили перше видавництво виключно україномовних електронних книжок

Головна мета цього проєкту — познайомити українців і жителів інших країн з новими авторами в літературній індустрії. У планах видавництва — українізація значного обсягу книг. Наразі тривають активні переговори з популярними закордонними авторами, зокрема з Польщі та Мексики, а також ведеться робота над дебютною книгою видавництва.

Україномовна література стає все більш популярною. Утім, в нинішніх умовах економічної кризи доходи громадян значно знизилися. Тому книжкові інтернет-магазини заохочують покупців, пропонуючи акції, купони або промокод на знижку. З ними можна вигідно придбати україномовну дитячу літературу, романи, навчальні матеріали або історичні книги.

Купони на знижку діють не лише на книги. Так, використовуючи в інтернет-магазині Yakaboo промокод, можна придбати за знижкою патріотичні сувеніри, картини за номерами та інші матеріали для творчості.

Цифрове видавництво україномовних книг

Цифрове видавництво україномовних книг також має допомогти книголюбам читати, не витрачаючи на це дуже багато грошей. Саме економічна доцільність проєкту стала одним із чинників, що підштовхнула випускниць кафедри "Видавничої справи" Київського політехнічного інституту Олену Новицьку та Ганну Свиридюк до його створення. Зокрема, реалізація проєкту не передбачає витрат на друковане виробництво.

За даними Statista Advertising & Media Outlook, яка проводила опитування щодо книжкових покупок по всьому світу, більшість читачів надають перевагу книжкам у паперовому форматі. Однак після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато людей стали вимушеними переселенцями всередині країни, хтось навіть виїхав за кордон. Такі зміни в побуті обмежили багатьом українцям доступ по паперових книжок. Натомість це ще сильніше збільшило попит на цифрові твори.

Засновники видавництва планують випускати переклади книг з китайської, французької та інших мов світу. Основною спеціалізацією видавництва OLEAN стане випуск історичних новинок, соціально-політичних матеріалів та бізнес-літератури.