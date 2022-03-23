Українська артилерія не дала росіянам закріпитися у Чорнобаївці, тому вони змушені використовувати аеродроми окупованого Криму, - аналітик
Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков розповів, що контроль над Миколаївщиною дав змогу українській артилерії нищити російських окупантів у Чорнобаївці
Він зробив це в етері Еспресо.TV.
"Якби наш противник закріпився в Чорнобаївці, то Росія могла б використовувати армійську авіацію не з окупованого Криму, а з аеродрому під Херсоном. Обороняти Миколаївщину було б набагато важче. Фактично, це вийшла така синергія: наші артилеристи не дали закріпитися в Чорнобаївці та змушують російських окупантів перебазовувати свої гелікоптери - це полегшило оборону Миколаївщини", - зазначив Бєлєсков.
Аналітик наголосив, що внаслідок значних втрат у Чорнобаївці російські орки змушені переводити свої гелікоптери в окупований Крим.
"У комплексі це дозволило утримати Миколаївську область і переконати окупантів у безперспективності усіх спроб, оскільки є можливості артилерії швидко зробити підскок і відпрацювати по Чорнобаївці. Там, до речі, знаходилася низка штабів армії РФ, тому й загинув командувач 8-ої загально військової армії генерал-лейтенант. Завдяки контролю над Миколаївщиною могла працювати наша артилерія, завдяки чому вдалося змусити росіян піти з цього аеродрому, який, мʼяко кажучи, окупантам дуже дорого коштував", - зауважив Микола Белєсков.
- Нагадаємо, за інформацією від Генштабу ЗСУ, окупанти активно застосовують ракети й авіацію, у Білорусі військова техніка РБ і РФ переміщується до українського кордону, а небайдужі білоруси частково вивели з ладу залізничне сполучення між Україною та Білоруссю.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.39Продаж 33.18
- Актуальне
- Важливе