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Головна війна з Росією Українська артилерія не дала росіянам закріпитися у Чорнобаївці, тому вони змушені використовувати аеродроми окупованого Криму, - аналітик
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Українська артилерія не дала росіянам закріпитися у Чорнобаївці, тому вони змушені використовувати аеродроми окупованого Криму, - аналітик

23 березня, 2022 середа
16:21
війна з Росією аеродроми окупованого Криму

Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков розповів, що контроль над Миколаївщиною дав змогу українській артилерії нищити російських окупантів у Чорнобаївці

Він зробив це в етері Еспресо.TV.

"Якби наш противник закріпився в Чорнобаївці, то Росія могла б використовувати армійську авіацію не з окупованого Криму, а з аеродрому під Херсоном. Обороняти Миколаївщину було б набагато важче. Фактично, це вийшла така синергія: наші артилеристи не дали закріпитися в Чорнобаївці та змушують російських окупантів перебазовувати свої гелікоптери - це полегшило оборону Миколаївщини", - зазначив Бєлєсков.

Аналітик наголосив, що внаслідок значних втрат у Чорнобаївці російські орки змушені переводити свої гелікоптери в окупований Крим.

"У комплексі це дозволило утримати Миколаївську область і переконати окупантів у безперспективності усіх спроб, оскільки є можливості артилерії швидко зробити підскок і відпрацювати по Чорнобаївці. Там, до речі, знаходилася низка штабів армії РФ, тому й загинув командувач 8-ої загально військової армії генерал-лейтенант. Завдяки контролю над Миколаївщиною могла працювати наша артилерія, завдяки чому вдалося змусити росіян піти з цього аеродрому, який, мʼяко кажучи, окупантам дуже дорого коштував", - зауважив Микола Белєсков.

  • Нагадаємо, за інформацією від Генштабу ЗСУ, окупанти активно застосовують ракети й авіацію, у Білорусі військова техніка РБ і РФ переміщується до українського кордону, а небайдужі білоруси частково вивели з ладу залізничне сполучення між Україною та Білоруссю.

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Миколаїв
ЗСУ
Херсонщина
Миколаївська область
російська авіація
окупований Крим
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