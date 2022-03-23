Українська артилерія не дала росіянам закріпитися у Чорнобаївці, тому вони змушені використовувати аеродроми окупованого Криму, - аналітик

Він зробив це в етері Еспресо.TV.



"Якби наш противник закріпився в Чорнобаївці, то Росія могла б використовувати армійську авіацію не з окупованого Криму, а з аеродрому під Херсоном. Обороняти Миколаївщину було б набагато важче. Фактично, це вийшла така синергія: наші артилеристи не дали закріпитися в Чорнобаївці та змушують російських окупантів перебазовувати свої гелікоптери - це полегшило оборону Миколаївщини", - зазначив Бєлєсков.



Аналітик наголосив, що внаслідок значних втрат у Чорнобаївці російські орки змушені переводити свої гелікоптери в окупований Крим.



"У комплексі це дозволило утримати Миколаївську область і переконати окупантів у безперспективності усіх спроб, оскільки є можливості артилерії швидко зробити підскок і відпрацювати по Чорнобаївці. Там, до речі, знаходилася низка штабів армії РФ, тому й загинув командувач 8-ої загально військової армії генерал-лейтенант. Завдяки контролю над Миколаївщиною могла працювати наша артилерія, завдяки чому вдалося змусити росіян піти з цього аеродрому, який, мʼяко кажучи, окупантам дуже дорого коштував", - зауважив Микола Белєсков.

Нагадаємо, за інформацією від Генштабу ЗСУ, окупанти активно застосовують ракети й авіацію, у Білорусі військова техніка РБ і РФ переміщується до українського кордону, а небайдужі білоруси частково вивели з ладу залізничне сполучення між Україною та Білоруссю.