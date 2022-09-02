Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали результативні удари по поромній переправі поблизу села Львове та по двох районах зосередження сил і засобів противника.

Натомість росіяни б'ють по мирних населених пунктах.

"Вночі обстрілів зазнало село Зелений Гай в Миколаївському районі, внаслідок чого відбулось загоряння трьох житлових будинків. Попередньо без постраждалих. Також атаковано Первомайську громаду. Є руйнування господарських будівель. Постраждалих немає.

Внаслідок обстрілів Широківської громади, влучено по відкритих територіях та у раніше зруйновані будівлі. Постраждалих нема", - повідомили в ОК.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що станом на ранок 2 вересня на лінії фронту тривають позиційні бої, а українські сили зуміли зупинити логістику росіян.

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