Українська артилерія обстріляла поромну переправу неподалік Херсона
Артилерія ЗСУ вдарила по поромній переправі поблизу села Львове у Херсонській області
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали результативні удари по поромній переправі поблизу села Львове та по двох районах зосередження сил і засобів противника.
Натомість росіяни б'ють по мирних населених пунктах.
"Вночі обстрілів зазнало село Зелений Гай в Миколаївському районі, внаслідок чого відбулось загоряння трьох житлових будинків. Попередньо без постраждалих. Також атаковано Первомайську громаду. Є руйнування господарських будівель. Постраждалих немає.
Внаслідок обстрілів Широківської громади, влучено по відкритих територіях та у раніше зруйновані будівлі. Постраждалих нема", - повідомили в ОК.
- В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що станом на ранок 2 вересня на лінії фронту тривають позиційні бої, а українські сили зуміли зупинити логістику росіян.
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