Українська авіакомпанія SkyUp стала номінантом престижної премії. Голосування триває до 9 січня
Керівник авіакомпанії SkyUp Дмитро Сєроухов став номінантом престижної премії "Гравець року" від швейцарського галузевого видання Aerotelegraph
Про це йдеться на офіційній сторінці Aerotelegraph.
Видання наголошує, що цей рік був дуже важким для авіації, адже пандемія ще не закінчилась, люди ледь почали літати і тут "Росія напала на Україну", а, відтак, зросли витрати на подорожі та піднялись ціни на авіапальне:
"Пандемія, хоч і не закінчилася, але більше не мала сильного негативного впливу на попит. Люди знову подорожували і навіть хотіли багато чого встигнути. А потім Росія напала на Україну. Роботу авіакомпаній ускладнили не тільки різноманітні закриття повітряного простору. Зростання ціни на гас також поставило перед ними проблеми".
Тому Aerotelegraph у своєму щорічному рейтингу відібрав тих людей, які змогли у цей непростий час досягти значних здобутків у галузі.
Серед них керівник української авіакомпанії SkyUp Дмитро Сероухов.
"Навряд чи котрась з авіакомпаній стикалася з таким викликом. Українська Sky Up, яка була заснована лише у 2018 році, насправді мала плани розвитку на 2022 рік. Але через війну в Україні нічого не вийшло. Проте Сероухову вдалося зберегти авіакомпанію. Літаки були переміщені, Sky Up отримав ліцензії в різних країнах Європи . А зараз вона активно працює як провайдер мокрого лізингу та чартеру, а також виконує гуманітарні місії. Тому працівники можуть продовжувати виконувати свою роботу принаймні частково", - йдеться в описі рейтингу.
Його конкурентами стали:
- Грація Віттадіні, технічний директор Rolls-Royce;
- Девід Калхун, генеральний директор компанії Boeing;
- Алексіс фон Хоенсброх, колишній керівник авіакомпанії Austrian Airlines, а тепер канадської Westjet;
- Бернд Бауер, голова авіакомпаній Edelweiss і Eurowings Discover;
- Алетта фон Массенбах, керуючий директор аеропорту Берлін-Бранденбург;
- Працівники авіаційної безпеки усіх аеропортів, які зіткнулись з небувалим навантаженням.
Голосування триває до 9 січня. Зробити це, обравши двох домінантів, можна за посиланням.
- Нагадаємо, на початку липня SkyUp почав здавати літаки у лізинг, а в середині – відкривати чартерні рейси у Європі.
- На початку листопада SkyUp стала партнером UNITED24.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.04
Купівля 40.04Продаж 40.74
-
EUR
Купівля 41.55Продаж 42.6
- Актуальне
- Важливе