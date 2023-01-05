Про це йдеться на офіційній сторінці Aerotelegraph.

Видання наголошує, що цей рік був дуже важким для авіації, адже пандемія ще не закінчилась, люди ледь почали літати і тут "Росія напала на Україну", а, відтак, зросли витрати на подорожі та піднялись ціни на авіапальне:

"Пандемія, хоч і не закінчилася, але більше не мала сильного негативного впливу на попит. Люди знову подорожували і навіть хотіли багато чого встигнути. А потім Росія напала на Україну. Роботу авіакомпаній ускладнили не тільки різноманітні закриття повітряного простору. Зростання ціни на гас також поставило перед ними проблеми".

Тому Aerotelegraph у своєму щорічному рейтингу відібрав тих людей, які змогли у цей непростий час досягти значних здобутків у галузі.

Серед них керівник української авіакомпанії SkyUp Дмитро Сероухов.

"Навряд чи котрась з авіакомпаній стикалася з таким викликом. Українська Sky Up, яка була заснована лише у 2018 році, насправді мала плани розвитку на 2022 рік. Але через війну в Україні нічого не вийшло. Проте Сероухову вдалося зберегти авіакомпанію. Літаки були переміщені, Sky Up отримав ліцензії в різних країнах Європи . А зараз вона активно працює як провайдер мокрого лізингу та чартеру, а також виконує гуманітарні місії. Тому працівники можуть продовжувати виконувати свою роботу принаймні частково", - йдеться в описі рейтингу.

Його конкурентами стали:

Грація Віттадіні, технічний директор Rolls-Royce;

Девід Калхун, генеральний директор компанії Boeing;

Алексіс фон Хоенсброх, колишній керівник авіакомпанії Austrian Airlines, а тепер канадської Westjet;

Бернд Бауер, голова авіакомпаній Edelweiss і Eurowings Discover;

Алетта фон Массенбах, керуючий директор аеропорту Берлін-Бранденбург;

Працівники авіаційної безпеки усіх аеропортів, які зіткнулись з небувалим навантаженням.

Голосування триває до 9 січня. Зробити це, обравши двох домінантів, можна за посиланням.

Нагадаємо, на початку липня SkyUp почав здавати літаки у лізинг, а в середині – відкривати чартерні рейси у Європі.

На початку листопада SkyUp стала партнером UNITED24.

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