На захист демократичних цінностей світу: SkyUp стала партнером UNITED24

Про це повідомляє Мінцифра.

Перший брендований літак здійснює рейси в Європі, Азії та Африці.

Як зазначають у міністерстві, він виконує одразу два важливих завдання – нагадує світові про важливість підтримувати Україну, а також допомагає у благодійному зборі на тактичні аптечки для українських захисників та захисниць.

"Ініціатива має на меті закликати ще більшу міжнародну спільноту до об'єднання на підтримку України та українців, які зараз захищають не лише власне майбутнє, але й демократичні цінності всього світу", – додає Мінцифра.

Збір коштів триватиме до 1 лютого 2023 року, а долучитися до нього можуть не лише пасажири літака, але й всі охочі з будь-якого куточка світу. Окрім того, серед тих, хто зробить свої внески авіакомпанія разом із UNITED24 розіграють символічні призи.

До команди амбасадорів фандрейзингової платформи United24 приєднався також професор історії Єльського університету, американський історик Тімоті Снайдер.

Серед амбасадорів United24 – спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна та Олександр Усик, креативний директор Balenciaga Демна, американські актори Лієв Шрайбер та Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка та акторка Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келлі.

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