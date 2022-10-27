Астронавт Скотт Келлі став амбасадором UNITED24 й подарував Україні швидку

Про це повідомив у телеграмі президент України Володимир Зеленський.

"Американський астронавт Скотт Келлі підтримує Україну з самого початку повномасштабного вторгнення. Тепер він став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24 @u24_gov_ua і розвиватиме напрям "Медична допомога". Його першим проєктом стане збір на автівки швидкої допомоги класу С", – зазначено в повідомленні.

Як додав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Келлі вже подарував Україні одну швидку. Втім таких машин лікарі потребують декілька сотень, адже багато швидких знищено.

Скотт Келлі — колишній капітан ВМС США. Він здійснив чотири космічні польоти та встановив декілька рекордів: з сумарного перебування у космосі протягом 520 днів, 10 годин і 33 хвилин і безперервного перебування на орбіті — 340 днів поспіль.

Голлівудський актор, виконавець ролі Люка Скайвокера у трилогії "Зоряні війни", який став амбасадором платформи United24 наприкінці вересня, уже допоміг отримати понад 500 дронів для проєкту "Армія дронів"

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