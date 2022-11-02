Про це повідомили в Офісі президента України.

Тімоті Снайдер став другим послом United24 (після актора Марка Гемілла), який зосередить свої зусилля на зборі коштів для напряму "Оборона та розмінування". Снайдер збиратиме кошти на систему протидії ворожим БПЛА, якими Росія постійно атакує об’єкти критичної інфраструктури в Україні.

"Тімоті Снайдер – видатний історик і справжній друг України, який у своїх працях пояснює всьому світу важливість України, її правдиву історію, її справжні цінності, як вони сформувалися й чому ми їх захищаємо. Я вдячний також за те, що більше людей знатимуть не лише про причини й умови нашої боротьби, а й про те, як вони можуть нам допомогти", – зазначив Володимир Зеленський.

Тімоті Снайдер наголосив, що як історик і науковець у перспективі він хоче збирати гроші на відновлення бібліотек, шкіл та університетів. Але зараз більш нагальним є зібрати кошти, щоб допомогти Україні захиститися від дронів-убивць. Тому він поставив собі за мету зібрати 1 250 000 доларів на захист від безпілотників.

"Я підтримую Україну, тому що вона має виграти цю війну. Українська перемога відкриє регіон і світ для демократії та дасть усім нам надію. Але наразі Україна під загрозою. Значна частина України перебуває під окупацією. Агресор, порушуючи всі закони війни, прагне вбити мирне населення або позбавити його основних засобів до існування – їжі, води та електроенергії. Щоб захистити українців, захистити Україну й тим самим захистити цінності, ми маємо зупинити ці напади", – сказав Тімоті Снайдер.

Довідка. United24 – фандрейзингова платформа та основне місце збору пожертв на підтримку України. За шість місяців роботи платформи зібрано 213 млн дол. США від громадян зі 110 країн. Серед амбасадорів United24 – спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна та Олександр Усик, креативний директор Balenciaga Демна, американські актори Лієв Шрайбер та Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка та акторка Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келлі.

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