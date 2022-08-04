Українська авіація завдала ударів по опорних пунктах ворога, - ОК "Південь"

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Військові зазначають, що ворожа авіація активізувалася. Також окупанти обстріляли околиці Костромки із "градів"

"Двічі парами літаків штурмової авіації Су-25 атаковано населені пункти Бериславського району. Гелікоптерними парами ворог п’ять разів атакував наші позиції. Втрат немає. Серед дня південну околицю Костромки було обстріляно реактивною системою залпового вогню "Град". Одна особа загинула, одна поранена, пошкоджено 3 приватних будинки та лінії електропередач. Нашою армійською авіацією нанесено два удари по опорним пунктам ворога в районах Благодатного і Правдиного", - йдеться у повідомленні.

За результатами виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами забезпечено такі втрати ворога:

31 рашист,

танк Т-72,

гаубиці "Гвоздика" і "Мста-Б",

2 міномети,

3 одиниці броньованої та автомобільної техніки і

1 безпілотник-розвідник.

Також військові підтвердили інформацію про знищення пункту управління 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту РФ.

За день, 3 серпня, українські захисники знищили 2 склади з боєкомплектами росіян, 2 бази і 1 нафтобазу на тимчасово окупованих територіях.

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