Українська авіація завдала ударів по опорних пунктах ворога, - ОК "Південь"
Захисники України завдали ударів по ворожих опорних пунктах в районах Благодатного і Правдиного
Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".
Військові зазначають, що ворожа авіація активізувалася. Також окупанти обстріляли околиці Костромки із "градів"
"Двічі парами літаків штурмової авіації Су-25 атаковано населені пункти Бериславського району. Гелікоптерними парами ворог п’ять разів атакував наші позиції. Втрат немає. Серед дня південну околицю Костромки було обстріляно реактивною системою залпового вогню "Град". Одна особа загинула, одна поранена, пошкоджено 3 приватних будинки та лінії електропередач. Нашою армійською авіацією нанесено два удари по опорним пунктам ворога в районах Благодатного і Правдиного", - йдеться у повідомленні.
За результатами виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами забезпечено такі втрати ворога:
- 31 рашист,
- танк Т-72,
- гаубиці "Гвоздика" і "Мста-Б",
- 2 міномети,
- 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки і
- 1 безпілотник-розвідник.
Також військові підтвердили інформацію про знищення пункту управління 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту РФ.
- За день, 3 серпня, українські захисники знищили 2 склади з боєкомплектами росіян, 2 бази і 1 нафтобазу на тимчасово окупованих територіях.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.53
Купівля 38.53Продаж 39.65
-
EUR
Купівля 38.83Продаж 40.23
- Актуальне
- Важливе