ЗСУ знищили нафтобазу окупантів у Макіївці, склад у Донецьку та базу в Чорнобаївці
За день, 3 серпня, українські захисники знищили 2 склади з боєкомплектами росіян, 2 бази і 1 нафтобазу на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Продовжуємо рубрику під назвою — знищені склади БК і бази рашистів. Чорнобаївка - мінус база. Бериславський район, Херсонщина - мінус БК. Макіївка - мінус нафтобаза. Донецьк - мінус мінісклад з боєкомплектами. Кадіївка, Луганщина - мінус база. Протягом доби було демілітаризовано 2 склади БК, 2 бази і 1 нафтобазу русні", - пише Сергій Братчук.
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