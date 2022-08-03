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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією ЗСУ знищили нафтобазу окупантів у Макіївці, склад у Донецьку та базу в Чорнобаївці

ЗСУ знищили нафтобазу окупантів у Макіївці, склад у Донецьку та базу в Чорнобаївці

3 серпня, 2022 середа
23:18
війна з Росією Донецьк, пожежа, нафтобаза

За день, 3 серпня, українські захисники знищили 2 склади з боєкомплектами росіян, 2 бази і 1 нафтобазу на тимчасово окупованих територіях

Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Продовжуємо рубрику під назвою — знищені склади БК і бази рашистів. Чорнобаївка - мінус база. Бериславський район, Херсонщина - мінус БК. Макіївка - мінус нафтобаза. Донецьк - мінус мінісклад з боєкомплектами. Кадіївка, Луганщина - мінус база. Протягом доби було демілітаризовано 2 склади БК, 2 бази і 1 нафтобазу русні", - пише Сергій Братчук.

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