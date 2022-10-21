Про це заявив у Media Center Ukraine речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Тактика і стратегія єдина – підтримати наші війська, щоб вони просувалися вперед з найменшими втратами. Декілька місяців тому ми змінили тактику після отримання американських ракет AGM-88 HARM - потужних, протирадіолокаційних. Тепер наша авіація суттєво "проріджує" ППО противника, фактично його знищує. Це дає змогу тактичній авіації завдавати потужних авіаударів. Це робиться щодня, 10-15 ударів по противнику", – сказав Ігнат.

Повідомляється, що нині робота української авіації є важливою складовою при підтримці піхоти. Активно українські воїни діють на фронті під час наступальних дії на Харківщині та Херсонщині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що надана Німеччиною система протиповітряної оборони IRIS-T уже виконує завдання на південному напрямку.

Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T середнього радіуса дії, який нещодавно було передано з Німеччини, 18 жовтня уже став на бойове чергування і продемонстрував перші результати роботи в Україні, а 21 жовтня стало відомо про результати випробувань.

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