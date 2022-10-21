Німецький ракетний комплекс IRIS-T уже показав себе в роботі в Україні, – ЗСУ
Німецький зенітний ракетний комплекс IRIS-T показав свої можливості у боротьбі з повітряними цілями окупантів в Україні
Про це заявив у Media Center Ukraine речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Німецький модернізований ЗРК IRIS-T вже пройшов так зване бойове хрещення в Україні та показав на що здатен у боротьбі з повітряними цілями російських окупантів.
Повідомляється, що комплексів з такою модернізацією ще немає ніде у світі, утім нині їх мало.
"Очікуємо, що німецька промисловість набере обертів, щоб ми отримали якомога більше цих комплексів на озброєння. Одна з таких систем вже працює в Україні", - сказав Ігнат.
Щодо того де знаходиться IRIS-T та як працює - залишають у таємниці: "Скажу так, під час останніх ворожих обстрілів новітня система IRIS-T дуже добре показала себе у роботі. Безумовно, бойове хрещення цього комплексу, його перевірки в бойових умовах - пройдено".
Речник зазначив, що найближчими місяцями Україна отримає ще декілька бойових установок, які посилять обороноздатність країни.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що надана Німеччиною система протиповітряної оборони IRIS-T уже виконує завдання на південному напрямку.
- Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T середнього радіуса дії, який нещодавно було передано з Німеччини, 18 жовтня уже став на бойове чергування і продемонстрував перші результати роботи в Україні.
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