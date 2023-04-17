Про це повідомляє Еспресо.TV.

У фіналі в Празі "Фенербахче" переміг інший турецький клуб - "Чукурува Мерсін" - 99:60.

Ягупова вийшла на майданчик у стартовій п’ятірці, набрала 7 очок, віддала 3 результативні передачі, зробила 1 підбір та 1 перехоплення.

31-річна Аліна Ягупова стала переможницею Євроліги вперше у кар'єрі. За підсумками сезону українка потрапила до символічної збірної турніру. У 2020 та 2021 роках вона визнавалася найкращою баскетболісткою найпрестижнішого європейського клубного турніру.

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Євроліга. Фінал

16 квітня

Прага, Чехія

"Фенербахче" (Туреччина) – "Чукурува Мерсін" (Туреччина) 99:60