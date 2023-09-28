"Українська Бронетехніка" випробувала партію 120-мм мінометів для ЗСУ

Про це повідомляє у Facebook пресслужба підприємства.

"На цих випробуваннях ми відстріляли останні зразки продукції і тим самим завершили один з поточних контрактів з Міноборони. Продовжуємо виробляти міномети різних калібрів та поставляємо їх практично всім силовим відомствам. Сьогодні особисто перевіряв безпечність стрільби та вкидав 120-мм мінометні постріли на повному заряді у ствол нашого міномету", - розповів генеральний директор ТОВ "Українська Бронетехніка" Владислав Бельбас.

В "Українській Бронетехніці" наголосили, що випробування контролю якості проходить кожний міномет, який передають армії. Наразі мінометами "Української Бронетехніки" озброєні ЗСУ, зокрема тероборона та Сили спецоперацій, Нацполіція та СБУ.

"Ми успішно провели релокацію виробництва та вийшли на високі показники виробництва мінометів. Компанія працює над тим, аби мінометів 60 мм, 82 мм та 120 мм у війську було більше", - сказав Владислав Бельбас.