Українська економіка може впасти на 35%, але все залежатиме від тривалості війни, - Роман Шеремета
Українська економіка може впасти на 35% цього року, але глибина падіння буде залежати перш за все від тривалості війни
Про це заявив ректор Американського університету в Києві, професор кафедри економіки Школи менеджменту Везергед при Університеті Кейс Вестерн Резерв (США) Роман Шеремета під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".
"Ситуація дійсно є складна, і ми цього очікуємо. Це не є щось неочікуване. Тому що перш за все ми повинні всі ресурси, які у нас є, основні ресурси кидати на те, щоб Україна перемогла у війні проти Росії", - сказав він.
Шеремета прогнозує, що економіка України впаде цього року на 35%, хоча Світовий банк очікує падіння на рівні 45%.
"Я з цією цифрою частково погоджуюся, частково ні. Тому що, в принципі, вона дуже сильно буде залежати від того, як буде продовжуватися війна, в яких масштабах і т.д. Тому я все-таки більш оптимістично ставлюся", - зазначив він.
"Крім цього, Світовий банк говорить те, що дуже серйозно рухне економіка Росія. Там, звичайно, менший відсоток впаде, але буде більш довготривала рецесія саме через те, що санкції і ті події, які сталися в Росії, це відвід основного капіталу потужних світових компаній, - воно буде на дуже довго", - сказав економіст.
За його словами, ситуація складна не тільки в Україні, але й у світі.
"Насправді і світ страждає також через цю війну. Ціни, наприклад, у Сполучених Штатах, де я проживаю зараз, піднялися на бензин удвічі", - сказав він.
"Але в той же час, незважаючи на таку сумну статистику, я все-таки бачу світло в кінці тунелю. Чому? Тому що дуже багато зараз ресурсів кидається саме на Україну", - наголосив Роман Шеремета.
"Загалом світова підтримка є довгострокова. Тобто, в принципі, навіть ті самі Сполучені Штати Америки – вони ж не сказали: ми дали вам 40 мільярдів доларів, і на цьому закінчиться наша допомога. Тобто, ми говоримо про постійну допомогу цих країн. І єдине, що нам потрібно зараз робити, і це дуже нагально, - це лобіювати постійно наші інтереси на місцях у різних країнах", - резюмував він.
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