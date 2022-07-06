Про це повідомив голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, пише Інтерфакс-Україна.

"Ми завжди готувалися до сценарію "нульового" транзиту, оскільки ми вже мали прецеденти і в 2006 і 2009 роках, коли росіяни закривали крани на своїй території. Наша система може працювати без транзиту", - сказав він.

При цьому Макогон визнає, що такі умови роботи для ГТС будуть нестандартними, непроєктними.

За його словами, оператор також має плани щодо масштабної оптимізації системи без транзиту російського газу до Європи.

"Потрібно буде провести дуже масштабну оптимізацію, нам уже буде не потрібна така потужність ГТС. Ми розуміємо: швидше за все, у перспективі трьох-п'яти років Європа повністю відмовиться від російського газу і фактичної потреби транзиту через ГТС України вже не буде", - сказав глава оператора.