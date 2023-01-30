Українська IT-армія зламала архів російського "Газпрому"
IT-армія України зламала архів російської енергетичної монополії "Газпром" та отримала доступ до 6 тисяч файлів компанії щодо одного з найбільших газових родовищ РФ
Про це IT-армія України заявила в телеграм.
Зазначається, що спільноті фахівців вдалося отримати доступ до інформації російської групи компаній ТОВ "Газпром" щодо випробування та впровадження автоматизованих систем на одному з найбільших газових родовищ Російської Федерації.
"Архів ємністю 1.5 Гб містить понад 6 тис. файлів щодо фінансово-господарської діяльності, а саме звіти про випробування та буріння, впровадження та налаштування автоматизованих систем на Ковиктинській свердловині, яка вважається одним з найбільших газових родовищ РФ", - йдеться в повідомленні.
- 1 листопада Великобританія публічно визнала, що від початку російського військового вторгнення вона допомагає Києву відбивати кібератаки Росії. Лондон довгий час працював із Києвом над кіберзахистом, але саме після початку війни переключився на надання прямої допомоги.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 42.6Продаж 43.59
- Актуальне
- Важливе