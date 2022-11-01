У Британії розповіли, як допомагають Україні відбивати кібератаки Росії

Про це повідомляє ВВС.

Велика Британія оприлюднила деталі програми допомоги Україні із захисту від російських хакерів. Кіберпрограма під назвою "Україна" була впроваджена невдовзі після вторгнення Росії в лютому для захисту від кібератак, що почастішали. Лондон довгий час працював із Києвом над кіберзахистом, але саме після початку війни переключився на надання прямої допомоги.

В першу чергу Велика Британія допомагала державним органам України захищатися від хакерів, обмежувала доступ до життєво важливих мереж та критичної інфраструктури, а також постачала передове апаратне та програмне забезпечення для підтримки кібербезпеки, таке як брандмауери.

Як пише кореспондент Бі-бі-сі з питань безпеки Гордон Корера з посиланням на джерела в силових структурах, російські атаки хакерів відбувалися хвилями, і в другій половині минулого року почастішали, оскільки Москва готувалася до вторгнення.

Згідно з джерелами, наступна хвиля мала порушити роботу урядових міністерств України приблизно в січні та лютому. У цей час Росія, ймовірно, не намагалася знищити телекомунікаційні та енергетичні мережі України, бо сподівалася використати їх у своїх цілях.

Повідомляється, що у перші місяці війни російські спецслужби намагалися використати бази даних у пошуках особистої інформації на рівні сіл, районів та міст. Таким чином російська розвідка, можливо, намагалася ідентифікувати та знайти українських чиновників.

Хоча Росія завжди заперечувала факт кібератак, за даними британських джерел, за хакерами стоять усі три основні розвідувальні спецслужби Росії, причому найактивнішою вважається військова розвідка ГРУ.

Британські експерти визнають, що атаки російських хакерів часто відрізняються витонченістю та технічною просунутістю. Але і це не дозволяло їм досягнути мети і знищити задані цілі.

Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, Міноборони України спростувало фейк про злам системи ситуаційної обізнаності ЗСУ, який розповсюдили російські ЗМІ. МОУ повідомляє, що система працює стабільно, дані надійно захищені, і несанкціонованих проникнень не зафіксовано.

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