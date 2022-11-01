Російські ЗМІ поширили фейк про злам системи ситуаційної обізнаності ЗСУ
Міноборони України спростувало фейк про злам системи ситуаційної обізнаності ЗСУ, який розповсюдили російські ЗМІ. МОУ повідомляє, що система працює стабільно, дані надійно захищені, і несанкціонованих проникнень не зафіксовано
Про це Міністерство оборони України пише в телеграмі.
"Сьогодні російськими пропагандистськими ресурсами розпочата нова іпсо (інформаційно-психологічна операція, - прим.ред) ворога, а саме шириться інформація про нібито злам системи ситуаційної обізнаності, що використовується ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Міністерство зазначає, що психологічну операцію запустили не просто так - нещодавно оновлена версія цієї системи була успішно представлена на щорічній конференції експертів та розробників NATO Tide Sprint. Орган правління зазначає, що над захистом системи працюють найкращі ІТ-розробники та фахівці з кібербезпеки, які моніторять ворожу активність в режимі реального часу та просить ЗМІ не розповсюджувати цей фейк.
"Ворог з метою дискредитації почав атакувати систему і поширювати мережею пропагандистських ресурсів інформацію про нібито злам та доступ до її даних. Щоб припинити підхоплення дезінформації ворога вітчизняними інформаційними ресурсами Міністерство оборони України повідомляє, що система працює стабільно, дані в ній надійно захищені, і несанкціонованих проникнень не зафіксовано", - наголошує Міноборони.
Журналіст Юрій Бутусов зазначає, що дана система є унікальною і що росіяни не мають подібних структур. Він відзначив, що спецслужби РФ декілька разів намагалися проникнути у систему через примітивні хакерські технології.
"Це історія, яка демонструє значну перевагу України в інформаційних технологіях над ЗС РФ, і важливість дотримання інформаційної безпеки військовослужбовцями та держслужбовцями під час війни. Без сумніву, ця система є одною з найкращих у світі, оскільки кращі українські програмісти модернізують її на кращих сучасних технологіях", - пише Бутусов.
- Поширюючи фейки про біозброю, РФ готує підґрунтя для провокацій із нею, - Україна в ООН закликала чинити тиск на росіян, аби не допустити підступних планів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.48
Купівля 39.48Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 38.56Продаж 39.61
- Актуальне
- Важливе