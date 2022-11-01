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Російські ЗМІ поширили фейк про злам системи ситуаційної обізнаності ЗСУ

1 листопада, 2022 вiвторок
18:36
війна з Росією Стоп, фейк!

Міноборони України спростувало фейк про злам системи ситуаційної обізнаності ЗСУ, який розповсюдили російські ЗМІ. МОУ повідомляє, що система працює стабільно, дані надійно захищені, і несанкціонованих проникнень не зафіксовано

Про це Міністерство оборони України пише в телеграмі.

"Сьогодні російськими пропагандистськими ресурсами розпочата нова іпсо (інформаційно-психологічна операція, - прим.ред) ворога, а саме шириться інформація про нібито злам системи ситуаційної обізнаності, що використовується ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Міністерство зазначає, що психологічну операцію запустили не просто так - нещодавно оновлена версія цієї системи була успішно представлена на щорічній конференції експертів та розробників NATO Tide Sprint. Орган правління зазначає, що над захистом системи працюють найкращі ІТ-розробники та фахівці з кібербезпеки, які моніторять ворожу активність в режимі реального часу та просить ЗМІ не розповсюджувати цей фейк.

"Ворог з метою дискредитації почав атакувати систему і поширювати мережею пропагандистських ресурсів інформацію про нібито злам та доступ до її даних. Щоб припинити підхоплення дезінформації ворога вітчизняними інформаційними ресурсами Міністерство оборони України повідомляє, що система працює стабільно, дані в ній надійно захищені, і несанкціонованих проникнень не зафіксовано", - наголошує Міноборони.

Журналіст Юрій Бутусов зазначає, що дана система є унікальною і що росіяни не мають подібних структур. Він відзначив, що спецслужби РФ декілька разів намагалися проникнути у систему через примітивні хакерські технології. 

"Це історія, яка демонструє значну перевагу України в інформаційних технологіях над ЗС РФ, і важливість  дотримання інформаційної безпеки військовослужбовцями та держслужбовцями під час війни. Без сумніву, ця система є одною з найкращих у світі, оскільки кращі українські програмісти модернізують її на кращих сучасних технологіях", - пише Бутусов. 

  • Поширюючи фейки про біозброю, РФ готує підґрунтя для провокацій із нею, - Україна в ООН закликала чинити тиск на росіян, аби не допустити підступних планів.

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Новини
Міністерство оборони
кібератаки
хакерські атаки
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