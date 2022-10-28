Поширюючи фейки про біозброю, РФ готує підґрунтя для провокацій із нею, - Україна в ООН закликала чинити тиск на росіян, аби не допустити підступних планів
Заступниця постпреда України при ООН заявила, що фейками РФ закладає фундамент для використання біозброї й до цієї загрози треба ставитися серйозно
Про це Христина Гайовишин сказала на засідання Радбезу, скликаному Росією для обговорення "військово-біологічної діяльності США в Україні", передає Укрінформ.
Вона зазначила, що Україна ніколи, ніде не виготовляла біологічну чи хімічну зброю спільно з будь-ким. Україна готова прийняти міжнародних фахівців, щоб забезпечити прозору роботу лабораторій громадського здоров'я після того, як РФ припинить війну й виведе війська з української території.
Також заступниця постпреда в ООН зауважила, що, поширюючи фейки, Росія закладає підґрунтя для подальших провокацій із використанням біологічних речовин і до цих загроз варто ставитися серйозно.
"Україна звертається до міжнародного співтовариства з проханням виявляти максимальну пильність та чинити тиск на Росію з метою недопущення реалізації її підступних планів із застосуванням біологічної зброї", - наголосила Христина Гайовишин.
- Станом на 23 жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу провів мінімум чотири телефонні розмови з колегами з інших країн (у тому числі Великої Британії та США). Він стверджує, що Україна готує удар "брудною бомбою" по своїй території, щоб звинуватити у цьому Росію. Також про українську "ядерну бомбу" телефоном колегам почав повідомляти голова Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.
- Міністри закордонних справ США, Великої Британії та Франції заявили, що відкидають брехливі заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо цього.
- Західні аналітики вважають, що так міністр оборони Росії Сергій Шойгу намагався налякати та сповільнити або призупинити військову допомогу Україні.
- На думку військових експертів, ядерний шантаж Росії могли б зупинити санкції проти Росатому.
- 26 жовтня російський опозиціонер Ходорковський припустив, що у Міноборони РФ перелякані, адже за створенням "брудної бомби" можуть стояти вагнерівці чи кадирівці. Вони могли вкрасти відпрацьоване ядерне паливо з Запорізької АЕС.
- А російські пропагандисти озвучили так званий сценарій можливого використання Україною "брудної бомби".
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