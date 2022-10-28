Про це Христина Гайовишин сказала на засідання Радбезу, скликаному Росією для обговорення "військово-біологічної діяльності США в Україні", передає Укрінформ.

Вона зазначила, що Україна ніколи, ніде не виготовляла біологічну чи хімічну зброю спільно з будь-ким. Україна готова прийняти міжнародних фахівців, щоб забезпечити прозору роботу лабораторій громадського здоров'я після того, як РФ припинить війну й виведе війська з української території.

Також заступниця постпреда в ООН зауважила, що, поширюючи фейки, Росія закладає підґрунтя для подальших провокацій із використанням біологічних речовин і до цих загроз варто ставитися серйозно.

"Україна звертається до міжнародного співтовариства з проханням виявляти максимальну пильність та чинити тиск на Росію з метою недопущення реалізації її підступних планів із застосуванням біологічної зброї", - наголосила Христина Гайовишин.

Станом на 23 жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу провів мінімум чотири телефонні розмови з колегами з інших країн (у тому числі Великої Британії та США). Він стверджує, що Україна готує удар "брудною бомбою" по своїй території, щоб звинуватити у цьому Росію. Також про українську "ядерну бомбу" телефоном колегам почав повідомляти голова Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

Міністри закордонних справ США, Великої Британії та Франції заявили, що відкидають брехливі заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо цього.

Західні аналітики вважають, що так міністр оборони Росії Сергій Шойгу намагався налякати та сповільнити або призупинити військову допомогу Україні.

На думку військових експертів, ядерний шантаж Росії могли б зупинити санкції проти Росатому.

26 жовтня російський опозиціонер Ходорковський припустив, що у Міноборони РФ перелякані, адже за створенням "брудної бомби" можуть стояти вагнерівці чи кадирівці. Вони могли вкрасти відпрацьоване ядерне паливо з Запорізької АЕС.

А російські пропагандисти озвучили так званий сценарій можливого використання Україною "брудної бомби".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb