Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на "джерела".

За даними пропагандистів, фахівці українського підприємства "Південмаш" підготували муляж ракети комплексу "Іскандер", його "планують" начинити радіоактивним матеріалом, а потім нібито збити над зоною відчуження Чорнобильської АЕС силами української ППО та заявити про запуск ядерного заряду російськими збройними силами.

Потім київська влада, за твердження росЗМІ, нібито має намір показати західним та українським ЗМІ фрагменти макета та елементи електроніки нібито ракети "Іскандер", щоб переконати західну громадськість у тому, що винна Росія.

Проте жодних доказів цього РІА Новости не наводить.

Відзначимо, що російське державне агентство РІА Новости першим розповіло всьому світу про те, що "київський режим" нібито готує провокацію із "брудною бомбою". Тобто із бомбою, в якій є й радіоактивні матеріали. Весь їхній текст будувався на "анонімних джерелах, знайомих із ситуацією", у тому числі нібито в інших країнах.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу провів мінімум чотири телефонні розмови з колегами з інших країн (у тому числі Великої Британії та США). Він стверджує, що Україна готує удар "брудною бомбою" по своїй території, щоб звинуватити у цьому Росію. Також про українську "ядерну бомбу" телефоном колегам почав повідомляти голова Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

Міністри закордонних справ США, Великої Британії та Франції заявили, що відкидають відверто брехливі заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо цього.

Західні аналітики вважають, що таким чином міністр оборони Росії Сергій Шойгу намагався налякати та сповільнити або призупинити військову допомогу Україні.

На думку військових експертів, ядерний шантаж Росії могли б зупинити санкції проти Росатому.

Російський опозиціонер Ходорковський припустив, що у Міноборони РФ перелякані, адже за створенням "брудної бомби" можуть стояти вагнерівці чи кадирівці. Вони могли вкрасти відпрацьоване ядерне паливо з Запорізької АЕС.

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