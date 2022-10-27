Таку версію висловив громадський діяч та опозиціонер Михайло Ходорковський у програмі "Дорожня карта".

"Свого часу, коли ЗАЕС захопили вагнерівці, а згодом там побували і кадирівці, в пресі з'явилась і швидко зникла інформація, що значна частина відпрацьованого ядерного палива пропала. Я припускаю найгірший варіант, що російська влада втратила контроль над цими викраденим радіоактивними відходами і не знають, де вони зараз перебувають. І у них є побоювання, що воно може десь виявитись і в дуже неприємній для влади РФ формі", - зазначив російський опозиціонер.

Він назвав цю версію конспірологічною, але дуже навіть вірогідною, з огляду на дивну поведінку військового керівництва.

"У мене немає іншого пояснення, чому б міністр оборони РФ став так перелякано телефонувати своїм колегам за кордоном і попереджати їх про цю неочевидну ситуацію. А вона, скоріш за все, викликає у них серйозні побоювання", - додав Ходорковський.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу провів мінімум чотири телефонні розмови з колегами з інших країн (у тому числі Великої Британії та США). Він стверджує, що Україна готує удар "брудною бомбою" по своїй території, щоб звинуватити у цьому Росію. Також про українську "ядерну бомбу" телефоном колегам почав повідомляти голова Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

Міністри закордонних справ США, Великої Британії та Франції заявили, що відкидають відверто брехливі заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо цього.

Західні аналітики вважають, що таким чином міністр оборони Росії Сергій Шойгу намагався налякати та сповільнити або призупинити військову допомогу Україні.

На думку військових експертів, ядерний шантаж Росії могли б зупинити санкції проти Росатому.

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