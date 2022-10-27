У Міноборони РФ перелякані. За створенням "брудної бомби" можуть стояти вагнерівці чи кадирівці, - Ходорковський
Вони свого часу перебували на окупованій Запорізькій АЕС, звідки у невідомому напрямку зникла частина відпрацьованого ядерного палива
Таку версію висловив громадський діяч та опозиціонер Михайло Ходорковський у програмі "Дорожня карта".
"Свого часу, коли ЗАЕС захопили вагнерівці, а згодом там побували і кадирівці, в пресі з'явилась і швидко зникла інформація, що значна частина відпрацьованого ядерного палива пропала. Я припускаю найгірший варіант, що російська влада втратила контроль над цими викраденим радіоактивними відходами і не знають, де вони зараз перебувають. І у них є побоювання, що воно може десь виявитись і в дуже неприємній для влади РФ формі", - зазначив російський опозиціонер.
Він назвав цю версію конспірологічною, але дуже навіть вірогідною, з огляду на дивну поведінку військового керівництва.
"У мене немає іншого пояснення, чому б міністр оборони РФ став так перелякано телефонувати своїм колегам за кордоном і попереджати їх про цю неочевидну ситуацію. А вона, скоріш за все, викликає у них серйозні побоювання", - додав Ходорковський.
- Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу провів мінімум чотири телефонні розмови з колегами з інших країн (у тому числі Великої Британії та США). Він стверджує, що Україна готує удар "брудною бомбою" по своїй території, щоб звинуватити у цьому Росію. Також про українську "ядерну бомбу" телефоном колегам почав повідомляти голова Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.
- Міністри закордонних справ США, Великої Британії та Франції заявили, що відкидають відверто брехливі заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо цього.
- Західні аналітики вважають, що таким чином міністр оборони Росії Сергій Шойгу намагався налякати та сповільнити або призупинити військову допомогу Україні.
- На думку військових експертів, ядерний шантаж Росії могли б зупинити санкції проти Росатому.
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