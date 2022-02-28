Українська криптоплатформа KUNA за ініціативною Михайла Чобаняна створила криптовалютний благодійний фонд, який вже зібрав майже $13 000 000

З криптовалютного фонду від KUNA будуть закуповуватись всі необхідні для військових речі, техніка та буде забезпечуватись фінансова підтримка військових та населення.

Ви також можете долучитись до цього фонду та переказати будь-яку крипту, яку підтримує KUNA:

через сервіс MyKuna за посиланням: https://my.kuna.io/en/kunaid-ukraine

за допомогою KunaCode - надсилайте код t.me/KunaOtc і тільки йому!

Станом на 11:00, 28 лютого, вже зібрано майже $12,977,722 з усього Світу.

⚡️За оновленням інформації слідкуйте у офіційних каналах KUNA

https://t.me/michaelchobanian - засновник KUNA, єдиний, хто з представниками влади України

https://t.me/Kuna_official - канал новин KUNA

Дякуємо братам і сестрам з усього Світу, які підтримали цю ініціативу. Так тримати!

Віримо в крипту! Віримо в Україну!