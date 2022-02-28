Українська криптоплатформа KUNA за ініціативною Михайла Чобаняна створила криптовалютний благодійний фонд, який вже зібрав майже $13 000 000
Українська публічна криптоплатформа KUNA відключила торгові пари в рублях, закрила можливість введення/виведення рубля та створила криптовалютний фонд для благодійних організацій в Україні
З криптовалютного фонду від KUNA будуть закуповуватись всі необхідні для військових речі, техніка та буде забезпечуватись фінансова підтримка військових та населення.
Ви також можете долучитись до цього фонду та переказати будь-яку крипту, яку підтримує KUNA:
- через сервіс MyKuna за посиланням: https://my.kuna.io/en/kunaid-ukraine
- за допомогою KunaCode - надсилайте код t.me/KunaOtc і тільки йому!
Станом на 11:00, 28 лютого, вже зібрано майже $12,977,722 з усього Світу.
⚡️За оновленням інформації слідкуйте у офіційних каналах KUNA
https://t.me/michaelchobanian - засновник KUNA, єдиний, хто з представниками влади України
https://t.me/Kuna_official - канал новин KUNA
Дякуємо братам і сестрам з усього Світу, які підтримали цю ініціативу. Так тримати!
Віримо в крипту! Віримо в Україну!
|
CRYPTO FUND OF UKRAINE 11:00 (UTC+2)
|
Coin
|
Amount
|
$ Value
|
Coin change in 1 hour
|
BTC
|
115.60
|
=
|
4,528,946
|
+
|
1,12
|
TRC20 network
|
USDT
|
1,047,719
|
=
|
1,047,719
|
+
|
14,918.00
|
ERC20 network
|
ETH
|
2, 125.00
|
=
|
5,859,253
|
+
|
30.00
|
USDT
|
1,179,000
|
=
|
1,179,000
|
+
|
35,657.00
|
USDC
|
114,078
|
=
|
114,078
|
+
|
4,260.00
|
STARL
|
5,609,868,686
|
=
|
91,701
|
SAITOK
|
3,582,608,326
|
=
|
9,135
|
GRC
|
184,800
|
=
|
14,870
|
DAI
|
9,586
|
=
|
9,586
|
DYP
|
25,000
|
=
|
4,409
|
PIST
|
60,000
|
=
|
7,080
|
OCEAN
|
10,000
|
=
|
4,333
|
GEL
|
4,800
|
=
|
3,148
|
MAHA
|
1,000
|
=
|
3,050
|
YFI
|
0.069
|
=
|
1,341
|
RFX
|
150,000
|
=
|
4,406
|
KLEE
|
14,703,318,902
|
=
|
1,176
|
Other ERC20 tokens total in USD
|
=
|
16,580
|
BSC network
|
BNB
|
18.57
|
=
|
6,855
|
X2P
|
98,000,129
|
=
|
46,590
|
ETH
|
2.68
|
=
|
7,075
|
BSC-USD
|
2,519
|
=
|
2,522
|
TPT
|
100,000
|
=
|
1,417
|
TIGER
|
200,000
|
=
|
1,308
|
SHIBELON
|
1,000,000
|
=
|
1,200
|
other BSC tokens total in USD
|
=
|
1,325
|
SHOWTRACE network
|
SHOWTRACE tokens total in USD
|
=
|
8,012
|
POLYGON network
|
POLYGONE tokens total in USD
|
=
|
1,607
|
$ Total Worldwide Support
|
12,977,722
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