Українська легкоатлетка тріумфувала на етапі Континентального туру в Італії
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук посіла перше місце на етапі Континентального туру в Італії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українка Марина Бех-Романчук виграла змагання зі стрибків у довжину в рамках чергового етапу Континентального туру в Італії.
Легкоатлетка посіла перше місце з результатом 6,70 метра. Українка випередила Анастасію Мірончік-Іванову (6:45) і Міліцу Гардешевіч (6,38).
8-9 вересня в Цюриху Марина Бех-Романчук представить Україну на фінальному етапі Діамантової ліги.
На Олімпіаді-2020 Марина Бех-Романчук не зуміла завоювати медаль. Українка посіла п'яте місце.
- Нагадаємо, 3 серпня Марина Бех-Романчук на Олімпійських іграх у Токіо здійснила п'ять заступів у фінальних змаганнях зі стрибків у довжину та фінішувала п'ятою.
- 2 вересня українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук заявила, що на початку кар'єри відхилила пропозицію про зміну громадянства.
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