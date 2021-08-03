Олімпіада-2020: Бех-Романчук через п'ять заступів залишилася без медалі у стрибках у довжину

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У фіналі віцечемпіонка світу з України здійснила лише одну вдалу спробу на 6,88 м, а в решті - зробила заступи. У підсумку Бех-Романчук фінішувала п'ятою.

Олімпійською чемпіонкою стала Малайка Міхамбо з Німеччини, яка стрибнула на 7,00 м. Срібло здобула Брітна Різ зі США - 6,97 м, бронзу - нігерійка Есе Бруме, яка також стрибнула на 6,97 м, але програла американці за спробами.

За 11 змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України здобула шість нагород. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.

Олімпіади-2020

Легка атлетика

Стрибки у висоту

Жінки

1. Малайка Міхамбо (Німеччина) - 7,00 м

2. Брітні Різ (США) - 6,97 м

3. Есе Бруме (Нігерія) - 6,97 м

5. Марина Бех-Романчук (Україна) - 6,88 м

Нагадаємо, 3 серпня українські борці греко-римського стилю Жан Беленюк та Парвіз Насібов вийшли до півфіналу Олімпійських ігор у Токіо.

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