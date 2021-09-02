Зіркова українська легкоатлетка розповіла про пропозицію змінити громадянство

Про це вона розповіла під час трансляції на сторінці Delta Sport в Instagram.

За словами українки, їй пропонували виступати за іншу країну ще після закінчення школи.

"Коли я закінчила школу, у мене були пропозиції виїхати в іншу країну. На той період я не бачила в цьому чогось такого, чого я потребувала. З тренером ми прийшли до висновку, що й у нашій країні можна досягти високих результатів. Якщо будеш стрибати далеко, то досягнеш того, чого ти бажаєш", - розповіла Бех-Романчук.

Вона додала, що переживає неймовірні емоції, коли піднімається прапор та звучить національний гімн України.

"Ніколи не думала про те, щоб їхати виступати за іншу країну. Нічого не можна порівняти з тим, коли на міжнародних стартах піднімаєш прапор своєї рідної країни, в якій ти народився. Коли грає гімн моєї країни - це щось фантастичне", - сказала легкоатлетка.

Марина Бех-Романчук є віце-чемпіонкою світу в стрибках у довжину 2019 року.

Нагадаємо, 3 серпня Марина Бех-Романчук на Олімпійських іграх у Токіо здійснила п'ять заступів у фінальних змаганнях зі стрибків у довжину та фінішувала п'ятою.

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