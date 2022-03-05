Українська ППО збила російський безпілотник
Фахівці Протиповітряної оборони однієї із бригад знешкодили російський БПЛА
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
"Фахівці ППО однієї з бригад оперативного командування "Північ" знешкодили ворожий російський БПЛА, який фіксував інформацію для ворога. Вірте в своїх захисників! Вони - надпотужні!!!! Північ вистоїть", - йдеться у повідомленні.
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