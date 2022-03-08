Українська ППО збила російську ракету під Києвом. Її уламки спричинили пожежу на складах
Над селом Калинівка, що на Київщині, протиповітряна оборона українських Збройних сил збила ворожу крилату ракету "Калібр". Її уламки впали на митний склад, через що почалася пожежа
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає Еспресо.TV.
"О 15:49 у с. Калинівка Броварського району (Київська область, - ред.) внаслідок обстрілу сталося руйнування двох складських будівель з послідуючим загоранням на площі 2 тис. м кв. Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 6 осіб та 1 од. техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, на Миколаївщині окупанти розстріляли виховательок дитбудинку, щонайменше троє загиблих.
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