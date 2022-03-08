Українська ППО збила російську ракету під Києвом. Її уламки спричинили пожежу на складах

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає Еспресо.TV.



"О 15:49 у с. Калинівка Броварського району (Київська область, - ред.) внаслідок обстрілу сталося руйнування двох складських будівель з послідуючим загоранням на площі 2 тис. м кв. Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 6 осіб та 1 од. техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Миколаївщині окупанти розстріляли виховательок дитбудинку, щонайменше троє загиблих.