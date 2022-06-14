Українська розвідка оприлюднила список командування зенітно-ракетного полку РФ, який воює на Донецькому напрямку

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони у телеграм.

"Воєнна розвідка України оприлюднює список командного складу 933 зенітно-ракетного полку 150 мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії Південного військового округу, що діє на Донецькому напрямку і нагадує, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Список розміщено на сайті ГУР Міноборони.

Крім того, розвідники повідомили, що на Донеччині окупанти намагалися здати на брухт власні комплектуючі до комплексу ППО.

"Щоб не потрапити на передові позиції, командири однієї з батарей 933 зенітно-ракетного полку окупаційних військ вирішили зробити свою техніку небоєздатною. Загарбники познімали з бойових машин “Тор-М2У” блоки управління та вирішили продати їх у пункті приймання дорогоцінних металів", - повідомляє ГУР.

Проте, росіян, як завжди, підвела жадібність, відзначають розвідники.

"У пункті приймання брухту вони назвали занадто високу ціну та вступили в конфлікт з приймальницею, яка тут же повідомила про “бізнесменів” у так зване “МДБ ДНР”, - йдеться у повідомленні.

Тепер російське командування полку пояснює втрату електронних блоків ніби то бойовими діями, а окупанти - “бізнесмени” продовжили службу в піхотних підрозділах на передовій", додали в ГУР.

Нагадаємо, станом на ранок 14 червня окупанти штурмують Сєверодонецьк і намагаються закріпитися у центрі міста.