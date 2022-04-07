Українська розвідка оприлюднила список окупантів із Хабаровська, які скоїли воєнні злочини на Київщині

Про повідомило ГУР Міноборони.



"ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 748 окремого батальйону оперативного призначення росгвардії (в/ч 6912) м. Хабаровськ, що скоюють воєнні злочини проти народу України в Київській області!" - зазначили в розвідці.

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