Українська снайперка Білозерська спростувала російські фейки про свою загибель на війні

Про це снайперка написала у фейсбуці.



"Кажуть, це добра прикмета і я тепер житиму довго. А взагалі-то ситуація сумна, бо вороги зняли на відео тіло якоїсь жінки, вдягненої в цивільне, і заявили, що це відомий снайпер і скоріше за все, Білозерська", - зазначила вона.



За словами Олени Білозерської, невідомо, ким була загибла жінка, однак схоже, що мирною мешканкою.



"А ще я нещодавно дізналася, що з однієї з тимчасово окупованих територій силоміць вивезли до Росії, до фільтраційного табору, мою добру знайому, звичайну цивільну жінку з проукраїнською позицією. Переживаю за її долю", - додала снайперка.



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