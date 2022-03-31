Українська снайперка Білозерська спростувала російські фейки про свою загибель на війні
Окупанти виклали фейкове відео з нібито вбитою українською снайперкою Оленою Білозерською, але вона спростувала інформацію про свою загибель
Про це снайперка написала у фейсбуці.
"Кажуть, це добра прикмета і я тепер житиму довго. А взагалі-то ситуація сумна, бо вороги зняли на відео тіло якоїсь жінки, вдягненої в цивільне, і заявили, що це відомий снайпер і скоріше за все, Білозерська", - зазначила вона.
За словами Олени Білозерської, невідомо, ким була загибла жінка, однак схоже, що мирною мешканкою.
"А ще я нещодавно дізналася, що з однієї з тимчасово окупованих територій силоміць вивезли до Росії, до фільтраційного табору, мою добру знайому, звичайну цивільну жінку з проукраїнською позицією. Переживаю за її долю", - додала снайперка.
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