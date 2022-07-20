Українська співачка Яна Соломко виступила на концерті в Москві
Українська співачка, фіналістка шоу "Холостяк-1" Яна Соломко заспівала для країни-окупанта
Про це інформує ТСН
Українська співачка Яна Соломко, знана під псевдонімом SOYANA, уперше від дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну, засвітила свій виступ у столиці держави- агресора. Йдеться про концерт Summer Sound. На відео, яке співачка запостила в мережі Інстаграм, вона з московської сцени говорить: " Мені дуже приємно тут бути".
До цього усі місяці повномасштабної війни SOYANA не давала про себе знати.
Нагадаємо, Яна Соломко народилася на Полтавщині. З дитинства брала участь в престижних музичних конкурсах. Її зірка запалилася на телепрограмі "Шанс". Але справжню популярність дівчині подарувала участь у телешоу "Холостяк ". Минулого року ЗМІ повідомили, що співачка переїхала до Росії.
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