Українська співачка Яна Соломко виступила на концерті в Москві

Про це інформує ТСН

Українська співачка Яна Соломко, знана під псевдонімом SOYANA, уперше від дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну, засвітила свій виступ у столиці держави- агресора. Йдеться про концерт Summer Sound. На відео, яке співачка запостила в мережі Інстаграм, вона з московської сцени говорить: " Мені дуже приємно тут бути".

До цього усі місяці повномасштабної війни SOYANA не давала про себе знати.

Нагадаємо, Яна Соломко народилася на Полтавщині. З дитинства брала участь в престижних музичних конкурсах. Її зірка запалилася на телепрограмі "Шанс". Але справжню популярність дівчині подарувала участь у телешоу "Холостяк ". Минулого року ЗМІ повідомили, що співачка переїхала до Росії.

17 червня грузинська співачка Ніно Катамадзе востаннє публічно заговорила російською в Україні. "Говорити російською в країні, де російські бомби вбивають людей, – злочин", -- наголосила Катамадзе

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