Українська стрічка "Між нами" за перший тиждень прокату зібрала 515 тис. грн

Про це інформує Держкіно.

"Минув перший вікенд прокату психологічного трилера "Між нами", на фільм придбали 3182 квитки, а касові збори становили 515 194 грн", - йдеться у повідомленні.

У Держкіно нагадали, що це дебютний повнометражний ігровий фільм режисерки Соломії Томащук, який розповідає про аб’юзивні стосунки двох жінок, заручниць випадкового вбивства, що радикально змінює їхнє життя.

"Покази продовжуються, а приходьте в кіно, аби побачити історію двох жінок, яких обʼєднала спільна таємниця. Що між ними? Чекаємо вас у кінозалах!", - додали у Держкіно.

Що відомо про фільм "Між нами"

Психологічний гостросюжетний трилер, що є повнометражним дебютом режисерки Соломії Томащук, відзняли ще 2020 року коштом Держкіно України. Фільм став переможцем 11 пітчингу Держкіно та отримав державне фінансування в розмірі майже 11 мільйонів гривень. Донині стрічка, яку її творці окреслюють як відверту історію про перетин дуже різних жіночих доль, об'єднаних спільною таємницею, вже взяла участь у кількох фестивалях – зокрема у "Миколайчук Open" у Чернівцях та в національному конкурсі кінофестивалю "Молодість" у Гамбурзі.

17 жовтня представили офіційний трейлер гостросюжетного трилеру Соломії Томащук "Між нами".

Виконавиця однієї з головний ролей Ірма Вітовська-Ванца в коментарі Еспресо зазначила, що кіно підіймає тему аб'юзивних стосунків, які були притаманні Україні й до вторгнення.

"Це дебют молодої режисерки Соломії Томащук. Вона й надала стрічці жанр психологічного трилера. Мова про історію травм щодо відсутності любові, які могли відбуватись у дитинстві. А потім ми це бачимо вже з подіями в фільмі, коли заходимо в історію моєї героїні. Наскільки близько можуть бути жертва й кат", - підкреслила вона.

За словами акторки, за 2019 рік було 800 тис. звернень до Національної поліції щодо насильства в родині.

"Не обов'язково може бути сексуальне чи фізичне насильство. Буває й економічне та психологічне насильство, про яке замовчують жертви. І не завжди чоловіки бувають аб'юзерами, бувають випадки, коли це жінки. А найстрашніше, коли жертвами стають діти. От власне, одна героїня в дитинстві отримала таку важку травму. А другу її травму ми бачимо вже в фільмі. Стрічка має певну інтригу", - додала Вітовська.

"Саша та Аня потрібні одна одній, - описують фільм кінотеатри. - Вони стали заручницями обставин і власних рішень. Заручницями вибору між правдою і брехнею, зрадою і вірністю, заручниками таємниці, що є між ними. Незнайомки вчора, найрідніші люди сьогодні. Що так швидко об'єднало геть різних людей? Убивство? Наркотики? Любов?"

У головних ролях: Анастасія Пустовіт, Ірма Вітовська, Дмитро Сова, Євген Єфремов, Михайло Дзюба, Сергій Детюк, Євгеній Ламах