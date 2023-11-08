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Українська стрічка "Між нами" за перший тиждень прокату зібрала 515 тис. грн

8 листопада, 2023 середа
15:47
Культура фільм "Між нами"

Український психологічний трилер "Між нами", режисерки Соломії Томащук, за перший тиждень прокату зібрав 515 194 гривні

Про це інформує Держкіно. 

"Минув перший вікенд прокату психологічного трилера "Між нами", на фільм придбали 3182 квитки, а касові збори становили 515 194 грн", - йдеться у повідомленні. 

У Держкіно нагадали, що це дебютний  повнометражний ігровий фільм режисерки Соломії Томащук, який розповідає про аб’юзивні стосунки двох жінок, заручниць випадкового вбивства, що радикально змінює їхнє життя.

"Покази продовжуються, а приходьте в кіно, аби побачити історію двох жінок, яких обʼєднала спільна таємниця. Що між ними? Чекаємо вас у кінозалах!", - додали у Держкіно. 

Що відомо про фільм "Між нами"

Психологічний гостросюжетний трилер, що є повнометражним дебютом режисерки Соломії Томащук, відзняли ще 2020 року коштом Держкіно України. Фільм став переможцем 11 пітчингу Держкіно та отримав державне фінансування в розмірі майже 11 мільйонів гривень. Донині стрічка, яку її творці окреслюють як відверту історію про перетин дуже різних жіночих доль, об'єднаних спільною таємницею, вже взяла участь у кількох фестивалях – зокрема у "Миколайчук Open" у Чернівцях та в національному конкурсі кінофестивалю "Молодість" у Гамбурзі.

17 жовтня представили офіційний трейлер гостросюжетного трилеру Соломії Томащук "Між нами".

Виконавиця однієї з головний ролей Ірма Вітовська-Ванца в коментарі Еспресо зазначила, що кіно підіймає тему аб'юзивних стосунків, які були притаманні Україні й до вторгнення.

"Це дебют молодої режисерки Соломії Томащук. Вона й надала стрічці жанр психологічного трилера. Мова про історію травм щодо відсутності любові, які могли відбуватись у дитинстві. А потім ми це бачимо вже з подіями в фільмі, коли заходимо в історію моєї героїні. Наскільки близько можуть бути жертва й кат", - підкреслила вона.

За словами акторки, за 2019 рік було 800 тис. звернень до Національної поліції щодо насильства в родині.

"Не обов'язково може бути сексуальне чи фізичне насильство. Буває й економічне та психологічне насильство, про яке замовчують жертви. І не завжди чоловіки бувають аб'юзерами, бувають випадки, коли це жінки. А найстрашніше, коли жертвами стають діти. От власне, одна героїня в дитинстві отримала таку важку травму. А другу її травму ми бачимо вже в фільмі. Стрічка має певну інтригу", - додала Вітовська.

"Саша та Аня потрібні одна одній, - описують фільм кінотеатри. -  Вони стали заручницями обставин і власних рішень. Заручницями вибору між правдою і брехнею, зрадою і вірністю, заручниками таємниці, що є між ними. Незнайомки вчора, найрідніші люди сьогодні. Що так швидко об'єднало геть різних людей? Убивство? Наркотики? Любов?"

У головних ролях: Анастасія Пустовіт, Ірма Вітовська, Дмитро Сова, Євген Єфремов, Михайло Дзюба, Сергій Детюк, Євгеній Ламах

Суспільство
Кіно
Україна
українське кіно
Ірма Вітовська-Ванца
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