Українська влада попри абсолютно вірні кроки у зовнішній політиці - у внутрішній намагається йти шляхом агресора, знищуючи демократію. У Чернігові вводять військову адміністрацію, у багатьох містах у міських радах показово роздають повістки усім депутатам. І тут нам потрібно вибрати: або ми припиняємо будівництво авторитаризму за російським зразком і стаємо частиною демократичної Європи, або стаємо частиною авторитарної Росії, як цього добивається агресор. Спроби і рибку з‘їсти і між крапельками сухим пробігти марні.

Я знаю багатьох людей, які є відданими патріотами, воюють або волонтерять, ненавидять російських нацистів, але хочуть, щоб їхні діти виїхали з України, бо у нас завжди буде корупція, адмінресурс і авторитаризм, з яким немає майбутнього.