Українська влада намагається йти шляхом агресора, знищуючи демократію
У Новосибірську скасували прямі вибори мера. У більшості міст країни агресора прямі вибори давно скасовані, вони залишалися лише в Хабаровську, Якутську, Анадирі, Улан-Уде і Новосибірську, де їх от скасували
Українська влада попри абсолютно вірні кроки у зовнішній політиці - у внутрішній намагається йти шляхом агресора, знищуючи демократію. У Чернігові вводять військову адміністрацію, у багатьох містах у міських радах показово роздають повістки усім депутатам. І тут нам потрібно вибрати: або ми припиняємо будівництво авторитаризму за російським зразком і стаємо частиною демократичної Європи, або стаємо частиною авторитарної Росії, як цього добивається агресор. Спроби і рибку з‘їсти і між крапельками сухим пробігти марні.
Я знаю багатьох людей, які є відданими патріотами, воюють або волонтерять, ненавидять російських нацистів, але хочуть, щоб їхні діти виїхали з України, бо у нас завжди буде корупція, адмінресурс і авторитаризм, з яким немає майбутнього.
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