Українська влада вчиться на помилках. І це важливо
Наша безпека і життя наших воїнів залежать від нашої злагодженості й віри у перемогу
Українська влада вчиться на помилках. І це важливо. Конфлікт між Офісом і Головнокомандувачем вщухає. І це позитивно. Влада, яка сама ініціювала підготовку до виборів, розумно відмовилася від виборів під час війни. Те саме про конфлікт з військовими. Його не буде, і це правильно.
Поговорив зі знайомими політиками у США. Критики Залужного не було. Це вигадки. Що було?
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1. Презентували план на 2024 рік
Стратегічна мета – повернутися до кордонів 1991 року. Але це зараз, на жаль, лише візія.
І план операційний на 2024 рік, який готується разом із партнерами.
2. Локалізація виробництва в Україні
Говорили американцям, що важливо полегшити свої регуляторні обмеження, щоби більше американських компаній могли інвестувати в Україну. Це важливо. Потрібна власна зброя з їхніми технологіями та коштами.
3. Боротьба з корупцією. Було багато питань про те, що робить Міноборони у цьому напрямку
Міністр презентував прозору систему закупівель, аудит усередині міноборони.
4. Бюджет США – важливо, щоб підтримали Україну. Американці обіцяють, що кризу у підтримці України буде подолано
5. Потрібно більше систем ППО. Це всі усвідомлюють
Наша безпека і життя наших воїнів залежать від нашої злагодженості й віри у перемогу.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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