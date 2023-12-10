Пристрасті, ревнощі, помста та примирення. Підбірка українського кіно про любов
Дивовижні пристрасті, ревнощі, любов, зрада, помста та примирення. Все це ви знайдете в добірці фільмів про наших сучасників і не тільки, життя яких повне несподіванок
F63.9 Хвороба кохання
У стрічці йдеться про кохання лікарки-венеролога і космонавта, а ще – про секретний урядовий експеримент космічного масштабу. Картина отримала таку назву в процесі зйомок, коли автори дізналися, що Всесвітня організація охорони здоров’я включила кохання до переліку психічних відхилень під кодом F63.9 поряд з алкоголізмом, клептоманією і токсикоманією...
Віддана (2020)
Події фентезійної драми розгортаються в Австро-Угорській імперії ХІХ століття. Аделя – дочка респектабельного лікаря, а Стефа – із сім’ї прислуги. Коли в пожежі вмирають батьки бідної дівчинки, доктор Ангер забирає сироту до себе. Стефа та Аделя ростуть разом, оточені любов’ю, але соціальна прірва збільшується з кожним днем…
Актори: Маріанна Янушевич, Алеся Романова, Роман Луцький
Країна: Україна
Рейтинг: IMDb – 6.4
Вікові обмеження: 16+
Гуцулка Ксеня (2019)
До карпатського села напередодні Другої світової війни приїжджає багатий спадкоємець Яро, щоб знайти собі наречену. Батько-мільйонер погрожує залишити сина без засобів для існування, якщо він не одружиться з українкою…
Актори: Варвара Лущик, Макс Лозинський, Ігор Цішкевич
Країна: Україна
Рейтинг: IMDb – 7.1
Секс та нічого особистого (2018)
Скромний службовець Сергій робить романтичну пропозицію коханій, але отримує жорстку відмову. Обранка вважає хлопця повним нулем у ліжку, що сильно ранить самолюбство нареченого…
Актори: Роман Луцький, Анжеліка Ніколаєва, Наталія Мазур, Сергій Притула, Андрій Данилко
Країна: Україна
Рейтинг: IMDb – 6.3
Вікові обмеження: 18+
Тепер я любитиму тебе (2015)
Мішель – модний і успішний ресторатор, який вважає себе улюбленцем долі. Його бізнес процвітає, а успіх не залишає протягом останніх років. Однак напередодні Різдва красуня-дружина йде до іншого…
Актори: Богдан Бенюк, Ольга Сумська, Роман Луцький
Країна: Грузія, Україна
Рейтинг: IMDb – 6.8
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.74 Купівля 36.74Продаж 37.37
- EUR Купівля 39.64Продаж 40.59
- Актуальне
- Важливе