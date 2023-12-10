Пристрасті, ревнощі, помста та примирення. Підбірка українського кіно про любов

F63.9 Хвороба кохання

У стрічці йдеться про кохання лікарки-венеролога і космонавта, а ще – про секретний урядовий експеримент космічного масштабу. Картина отримала таку назву в процесі зйомок, коли автори дізналися, що Всесвітня організація охорони здоров’я включила кохання до переліку психічних відхилень під кодом F63.9 поряд з алкоголізмом, клептоманією і токсикоманією...

Віддана (2020)

Події фентезійної драми розгортаються в Австро-Угорській імперії ХІХ століття. Аделя – дочка респектабельного лікаря, а Стефа – із сім’ї прислуги. Коли в пожежі вмирають батьки бідної дівчинки, доктор Ангер забирає сироту до себе. Стефа та Аделя ростуть разом, оточені любов’ю, але соціальна прірва збільшується з кожним днем…

Актори: Маріанна Янушевич, Алеся Романова, Роман Луцький

Країна: Україна

Рейтинг: IMDb – 6.4

Вікові обмеження: 16+

Гуцулка Ксеня (2019)

До карпатського села напередодні Другої світової війни приїжджає багатий спадкоємець Яро, щоб знайти собі наречену. Батько-мільйонер погрожує залишити сина без засобів для існування, якщо він не одружиться з українкою…

Актори: Варвара Лущик, Макс Лозинський, Ігор Цішкевич

Країна: Україна

Рейтинг: IMDb – 7.1

Секс та нічого особистого (2018)

Скромний службовець Сергій робить романтичну пропозицію коханій, але отримує жорстку відмову. Обранка вважає хлопця повним нулем у ліжку, що сильно ранить самолюбство нареченого…

Актори: Роман Луцький, Анжеліка Ніколаєва, Наталія Мазур, Сергій Притула, Андрій Данилко

Країна: Україна

Рейтинг: IMDb – 6.3

Вікові обмеження: 18+

Тепер я любитиму тебе (2015)

Мішель – модний і успішний ресторатор, який вважає себе улюбленцем долі. Його бізнес процвітає, а успіх не залишає протягом останніх років. Однак напередодні Різдва красуня-дружина йде до іншого…

Актори: Богдан Бенюк, Ольга Сумська, Роман Луцький

Країна: Грузія, Україна

Рейтинг: IMDb – 6.8